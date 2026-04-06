Chi ha firmato il tailleur color crema che Kate Middleton ha indossato alla messa di Pasqua 2026

Kate Middleton è tornata alla tradizionale messa di Pasqua dopo due anni di assenza e lo ha fatto con un look glamour e primaverile: ecco chi ha firmato il suo tailleur color crema.

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Ieri, domenica 5 aprile, si è celebrata la Pasqua 2026 e, come da tradizione, la Royal Family inglese è apparsa in pubblico al gran completo per partecipare alla messa alla St George's Chapel di Windsor. La più attesa dell'evento era Kate Middleton che, dopo due anni di assenza a causa della lotta contro il cancro, è tornata a incantare tutti con il suo stile primaverile glamour e bon-ton. Al suo fianco non potevano che esserci il marito William e i figli George, Charlotte e Louis, che hanno trasformato la "sfilata" fuori la chiesa in un adorabile ritratto di famiglia.

Kate Middleton ricicla il completo crema per la messa di Pasqua

Niente colori pastello in pieno stile primaverile, per il gran ritorno alla messa di Pasqua Kate Middleton ha puntato su un look crema, nuance perfetta per dare il via alla bella stagione con stile ma allo stesso tempo con sobrietà. Ha indossato un completo in crêpe pesante di Self-Portrait, un modello con gonna midi con orlo svasato e giacca corta e aderente. Quest'ultima era arricchita da una cintura coordinata in vita e da decorazioni in pizzo floreali tono su tono applicate sul petto. Il dettaglio che non è passato inosservato? Non era la prima volta che Kate sfoggiava il tailleur, lo aveva già fatto nell'aprile 2022 durante un evento pubblico in compagnia della principessa Anna. Questa volta, però, a fare la differenza sono stati gli accessori, primo tra tutti il fascinator super chic di Juliette Millinery che ha portato sul capo.

Kate Middleton in Self–Portrait

L'omaggio alla regina Elisabetta II nascosto nel look

Per rinnovare l'outfit primaverile riciclato la principessa del Galles ha indossato un paio di pumps di Ralph Lauren e una borsetta di DeMellier, entrambi a contrasto, ovvero in pelle color tabacco. Non poteva mancare, infine, l'accessorio dal profondo valore simbolico: gli orecchini in oro, diamanti e perle sono appartenuti alla regina Elisabetta II. Fanno parte della collezione reale e la loro particolarità sta nelle due perle del Bahrein rarissime che furono donate alla sovrana dall'Hakim in occasione del suo matrimonio nel 1947. Insomma, ancora una volta Kate è riuscita a mixare tradizione, glamour e passione per il riciclo, a prova del fatto che è una Royal attentissima a curare nei minimi dettagli ogni particolare della sua immagine.