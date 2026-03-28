Pasqua 2026, un pranzo stellato con vista sulle colline fiorentine costa quasi 300 euro a persona

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Il prossimo 5 aprile si festeggerà Pasqua 2026 e in moltissimi si riuniranno con amici e parenti per celebrare la ricorrenza tra leccornie culinarie, brindisi e divertimento. Chi, però, non ha alcuna voglia di trascorrere la mattinata in cucina può puntare tutto su un’esperienza unica e memorabile in un ristorante stellato. Tra i tanti che offrono un menù degustazione a tema pasquale c’è il Ristorante Serrae all’interno di Villa Fiesole, un locale nella provincia di Firenze che gode di una meravigliosa vista sulle colline toscane. Premiato con una stella Michelin nel 2026, lo Chef Antonello Sardi propone un esclusivo e sofisticato pranzo di Pasqua da lui ideato: ecco cosa comprende e quanto costa.

Il menù di Pasqua di Chef Antonello Sardi

Antonello Sardi, lo chef toscano al timone del ristorante stellato Serrae di Villa Fiesole, ha firmato un esclusivo menù per il pranzo di Pasqua, proposto solo ed esclusivamente il 5 aprile 2026 a partire dalle 12.30. All’arrivo gli ospiti saranno accolti con flûte e stuzzichini di benvenuto, poi passeranno all’antipasto a base di carciofi violetti, nocciole, ricotta e sgombro.

Ristorante Serrae

Ci saranno due primi: un risotto carnaroli cotto nel latte di capra con asparagi, agrumi e scampi e delle lasagne verdi alle cime di rapa condite con ragù di agnello ed erbe fresche di stagione. Come secondo verrà offerto capretto e anguilla affumicata con mandorle, sedano e carciofi croccanti. Non mancheranno il pre-dessert e la pastiera, oltre che il caffè abbinato alla piccola pasticceria. Il tutto verrà bagnato da un serie di vini in abbinamento, scelti dal sommelier del ristorante. Quanto costa la degustazione pasquale? 244 euro a persona, compresi i vini e un uovo di cioccolato artigianale offerto dallo chef.

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Ristorante Serrae Villa Fiesole

Quanto costa un tavolo nel privé a Pasqua 2026

Il prezzo base del menù degustazione di Pasqua fa riferimento a un tavolo riservato nella sala interna, mentre se si desidera un tavolo con vista panoramica bisogna aggiungere un extra di 34 euro a persona. C’è, inoltre, anche la possibilità di riservare un tavolo privé in un’area esclusiva del ristorante: in questo caso la degustazione sarà personalizzata con piatti creati appositamente dallo chef, diversi da quelli offerti nel menù "ufficiale".

Il tavolo nel privé

La spesa minima tra menù e bevande è di 800 euro (per un massimo di 6 persone). Il ristorante Serrae si trova all’interno di Villa Fiesole e gode di una meravigliosa vista sulle dolci colline della provincia di Firenze. Premiato con una stella Michelin nella Guida 2026, propone una cucina moderna e ricercata ma allo stesso tempo dallo stile semplice e lineare. Lo Chef Antonello Sardi opera in una splendida cucina a vista e varia la sua offerta a seconda della stagionalità dei prodotti.