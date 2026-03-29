Cosa si mangia a Pasqua in Italia: dalla pastiera ai pardulas, tutti i piatti della tradizione
La cucina italiana è tra le più amate e riconosciute al mondo, soprattutto grazie a un patrimonio fatto di ricette tramandate, ingredienti semplici e identità locali fortissime. Ogni festività ha i suoi piatti simbolo, preparazioni che tornano ogni anno sulle tavole e raccontano storie di famiglia e territorio: in questo contesto, la Pasqua non fa eccezione. Tra dolci iconici come la colomba e la pastiera, piatti salati e ricette regionali che cambiano da Nord a Sud, il pranzo pasquale è uno dei momenti festivi più attesi dell’anno. Dall’agnello al forno alle scarcelle pugliesi, passando per torte salate e pani lievitati, la tradizione italiana si esprime in una varietà di piatti che uniscono simbologia religiosa e gusto.
La pastiera napoletana
Regina indiscussa della Pasqua in Campania, la pastiera napoletana è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione italiana. Preparata con pasta frolla e un ripieno a base di ricotta, grano cotto, uova e aromi agrumati, è una ricetta complessa che richiede tempo e molta precisione. Le sue origini affondano nel ‘600 e, nel corso dei secoli, è diventata simbolo di rinascita e primavera, legata ai riti pasquali e alla cultura napoletana.
L’agnello, il simbolo della Pasqua
Più che un singolo piatto, l’agnello è il vero protagonista del pranzo pasquale italiano. Preparato in diversi modi, dall’agnello al forno con patate alle varianti regionali come l’abbacchio romano, rappresenta un simbolo religioso legato al sacrificio e alla purezza. La sua presenza sulle tavole è diffusa in tutto il Paese e segna il momento centrale del pasto festivo.
La torta pasqualina
In Liguria, e in particolare a Genova, la Pasqua si festeggia con la torta pasqualina, una torta salata a base di sfoglia ripiena di verdure, ricotta e uova. Si tratta di un piatto simbolico, in cui le uova rappresentano la rinascita, perfettamente in linea con il significato della festività. La preparazione tradizionale prevede numerosi strati sottilissimi di pasta, a dimostrazione di una tecnica antica e raffinata.
Il casatiello napoletano
Accanto alla già citata pastiera, sulle tavole campane non manca mai il casatiello, una preparazione salata molto sostanziosa. Si tratta di una ciambella lievitata farcita con formaggi, salumi e uova, spesso decorate in superficie con il guscio intero. Le sue origini sono antiche e la ricetta è citata già nel ‘600, a testimonianza di una tradizione gastronomica consolidata che celebra l’abbondanza dopo il periodo di Quaresima. Il casatiello simboleggia la Pasqua cristiana, infatti la forma a ciambella ricorda la corona di spine, mentre le uova in superficie rappresentano la resurrezione.
La colomba pasquale
Tra i dolci più diffusi in tutta Italia c’è sicuramente la colomba pasquale, il corrispettivo primaverile del panettone. Nata in Lombardia, è un lievitato soffice a base di farina, uova, zucchero e burro, ricoperto da una glassa croccante con mandorle e zuccherini. La sua forma, che richiama una colomba, è simbolo di pace e la rende immediatamente riconoscibile sulle tavole delle feste.
La pinza triestina
A Trieste invece la Pasqua si celebra con la famosa pinza triestina, un dolce lievitato soffice e profumato, dalla consistenza simile a una brioche. Preparata con farina, uova, zucchero e aromi come vaniglia e agrumi, viene tradizionalmente consumata a colazione o durante il pranzo festivo, spesso accompagnata da salumi. È simbolo di rinascita e tradizione cristiana: la sua forma rotonda, spesso con tre tagli in superficie, rappresenta la spugna imbevuta di aceto usata per Cristo e la Sacra Croce.
La pizza di Pasqua
Spostandoci invece tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo è immancabile la pizza di Pasqua, un pane lievitato che può essere sia dolce che salato ed è uno dei piatti più rappresentativi della tradizione del centro Italia. Nella versione salata è arricchito con formaggi come pecorino e parmigiano e viene servito con salumi e uova sode, mentre quella dolce è più simile a un dessert, glassato e profumato.
Le scarcelle pugliesi
In Puglia la Pasqua ha il sapore delle scarcelle, dolci di pasta frolla decorati con glassa e zuccherini colorati: l’elemento distintivo di questo piatto è l’uovo, inserito intero nell’impasto come simbolo di vita e rinascita. Le forme variano da zona a zona, ma l’aspetto giocoso e decorativo le rende tra i dolci più riconoscibili della tradizione pasquale.
Le pardulas sarde
Infine, dalla Sardegna arrivano le pardulas, piccoli dolci di pasta ripieni di ricotta aromatizzata con zafferano e agrumi. Possono essere sia dolci che salate e sono spesso decorate con miele o zuccherini. Queste tortine rappresentano una delle espressioni più autentiche della tradizione sarda, dove la Pasqua è ancora profondamente legata ai riti religiosi e alla cucina domestica.