La principessa Charlotte con cappotto bicolor e ballerine griffate: è lei la star di Pasqua 2026

La principessa Charlotte è apparsa in pubblico con la famiglia durante la tradizionale messa di Pasqua a Windsor e ha dimostrato di essere lei la vera star dell’evento: ecco cosa ha indossato.

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L'arrivo della Pasqua per la Royal Family significa apparire in pubblico al gran completo poco prima della messa alla St George's Chapel di Windsor. Ieri la tradizione è stata rispettata e tutti i riflettori sono stati attirati dai Royal Babies, ormai diventati praticamente quasi adolescenti. La principessa Charlotte, in particolare, ha dimostrato di voler seguire le orme della mamma Kate Middleton in fatto di stile. Oltre a essersi vestita in coordinato con lei, ha anche sfoggiato i suoi primi capi griffati: ecco cosa ha indossato per l'evento ufficiale.

Chi ha firmato il cappottino della principessa Charlotte

La principessa Charlotte è stata la vera star della messa di Pasqua 2026 e non solo perché è apparsa cresciuta e a perfetto agio di fronte i riflettori, ha anche incantato tutti con un look in perfetto stile Royals. Ha preso ispirazione da mamma Kate puntando tutto su alcuni dei suoi stilisti preferiti. Ha indossato un adorabile cappottino su misura in beige con dettagli di velluto marrone su colletto e maniche di Catherine Walker e lo ha abbinato a un abitino in chiffon plissettato in azzurro pastello di Self-Portrait. Per completare il tutto ha scelto delle ballerine griffate, un modello in pelle marrone di Tory Burch. Non è mancata l'acconciatura bon-ton: un mezzo raccolto con i capelli che si intrecciano dietro la nuca.

Charlotte in Catherine Walker

La tradizione dei look coordinati

I fratelli George e Louis non sono stati da meno in fatto di stile: per la messa di Natale hanno indossato entrambi lo stesso completo blu scuro di papà William ma abbinandolo a una cravatta celeste (mentre invece il principe erede al trono ne portava una blu). Anche a Pasqua 2026, dunque, la Royal Family ha rispettato la tradizione dei look coordinati: quest'anno i "favolosi 5" hanno dato ufficialmente il via alla primavera mixando un sobrio color crema con un adorabile azzurro pastello. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei media. Gli ormai "ex" Royal Babies stanno crescendo e giorno dopo giorno diventano sempre più impeccabili.

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