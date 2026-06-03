Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia: da Palermo a Bagheria le location delle nozze

Dopo la celebrazione ufficiale a Londra, i neosposi Dua Lipa e Callum Turner continuano i festeggiamenti dal 5 al 7 giugno in Italia, più precisamente in Sicilia. Tra le location scelte dalla coppia, la Galleria d’Arte Moderna di Palermo e la suggestiva Villa Valguarnera di Bagheria, storica dimora aristocratica.

Villa Valguarnera, Bagheria

Il 31 maggio Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati presso il municipio Old Marylebone a Londra e, da quel momento, non si parla d'altro. Sui social sono comparsi gli scatti che ritraggono i momenti immediatamente dopo la fine della cerimonia, dall'uscita degli sposi alle pose spontanee in cui sorridono felici circondati da parenti e amici: è già diventato iconicoil look di Dua Lipa, chiaro omaggio a Bianca Jagger. La cerimonia è stata intima e privata, la calma prima della tempesta. La coppia è infatti attesa in Italia per continuare i festeggiamenti dal 5 al 7 giugno: la Sicilia, tra Palermo e Bagheria farà da sfondo al loro amore. Le città sono già in trepidazione e, tra patti di riservatezza e divieti di fare foto, si stanno preparando ad accogliere i festeggiamenti di Dua Lipa e Turner. La Galleria d’Arte Moderna di Palermo e Villa Valguarnera a Bagheria saranno il cuore delle celebrazioni: tra arte, lusso e storia tutto il mondo attende le foto del matrimonio dell'anno.

Il centro storico di Palermo

Le location del matrimonio a Palermo

La Galleria d'Arte Moderna blindata

Negli ultimi anni la penisola è diventata la meta da sogno per molti vip che sognano un matrimonio "all'italiana", tra residenze storiche, ville ricche d'arte e musei iconici. Proprio come l'amica Charlie XCX, anche Dua Lipa ha optato per un rito civile a Londra e invece la grande celebrazione in Sicilia, in particolare a Palermo. Proprio qui, come riporta l'Ufficio Traffico e Mobilità, sono già state attuate delle restrizioni sulle strade che circondano la Galleria d'Arte Moderna e piazza Croce dei Vespri, dove si concentreranno parte dei festeggiamenti tra il 5 e il 7 giugno.

Dua Lipa e Callum Turner al MET GALA 2025

Non sorprende che sia proprio questo monumentale e ricco museo a fare da sfondo all'amore tra la cantante e l'attore, già di per sé una storia quasi da film, se si pensa che si sono incontrati perché stavano leggendo lo stesso libro. Situato nel cuore della città, il museo ospita oltre 200 opere, tra dipinti e sculture, che raccontano la storia dell'arte italiana e siciliana tra ‘800 e il ‘900. La GAM è ospitata poi all'interno di due edifici monumentali davvero incredibili: l'ex convento barocco di Sant'Anna e il vicino Palazzo Bonet, in stile gotico catalano. Ed è proprio l'unione tra questi ambienti storici e l'allestimento moderno a rendere la visita particolarmente suggestiva e perfetta per celebrare un amore come quello tra Dua Lipa e Callum Turner.

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Palermo, scorcio Piazza Sant’Anna

Villa Igiea

Secondo alcune indiscrezioni, anche Villa Igiea sarebbe coinvolta nella celebrazione delle nozze della cantante, risultando sold out proprio in quei giorni ed essendo stata probabilmente scelta per i numerosi ospiti, tra i quali Elton John, Charlie XCX, la Rosalia e Donatella Versace. L'iconico hotel a 5 stelle, infatti, ha già ospitato altre volte eventi di questo calibro, essendo molto amato da aristocratici e attori di Hollywood. Situato in un'ex dimora storica della Belle Époque e immerso in giardini affacciati sul Golfo di Palermo, l'hotel offre ristoranti, terrazze vista mare, piscina all'aperto e anche spa. Questa villa, progettata dall’architetto siciliano Ernesto Basile per volere della famiglia Florio, è un perfetto esempio dello stile Liberty siciliano

Villa Igiea, Palermo

Villa Valguarnera, Bagheria: il cuore del matrimonio

Ma il vero cuore delle celebrazioni sarà Villa Valguarnera a Bagheria, città dove si trovano diverse dimore nobiliari del ‘700. Commissionata nel XVIII secolo dalla principessa Annamaria Gravina e progettata dal celebre architetto padre Tomaso Maria Napoli, Villa Valguarnera è considerata una delle dimore aristocratiche più belle della Sicilia, ed è celebre per l'architettura barocca e la posizione panoramica che ha ispirato il capolavoro Il Gattopardo. Ingresso monumentale con un lungo viale, interni affrescati con ritratti di antenati e ricchi di simbolismi esoterici e barocchi: questa dimora sembra il luogo perfetto per i festeggiamenti di Dua Lipa e Callum Turner.