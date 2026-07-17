Sleep couture, vestirsi come per andare a dormire: l’ultima tendenza dell’estate 2026

Vestirsi come quando si va a dormire, questa è l’ultima tendenza, fatta di look con slipdress, abiti in seta e pizzo o completi pijama, che spopola tra le star, sulle passerelle e nelle collezioni per l’estate 2026.

Sleep couture by Forte Forte

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Slip dress, abiti sottana, seta, pizzo, linee morbide e scivolate: è la sleep couture. L'ultima tendenza dell'estate 2026 prevede l'utilizzo nei look di una serie di capi che imitano i pezzi dell'abbigliamento da notte o si ispirano alla lingerie. Gia nelle scorse stagioni molti designer avevano proposto sulle passerelle ispirazioni simili che nascono dalla fascinazione per la corsetteria e per l'abbigliamento intimo, dunque abbiamo visto sfilare reggiseni in bella mostra, corpetti stringati, giarrettiere e guepierre.

Ora spunta una nuova interpretazione del trend lingerie e in primo piano negli outfit più cool ci sono completi pijama, canotte che assomigliano a quelle intime, boxer maschili da indossare al posto degli short e ancora pantaloni morbidi con elastici in vita e giacche in seta che assomigliano a una vestaglia. Non solo forme e tessuti sono rubati al leisurewear, anche stampe e fantasie sono ispirate a quelle "da notte", dunque tra i must abbiamo motivi a righe o quadretti, disegni a fiori o con fiocchi dal mood coquette. I colori sono quelli tipici della pigiameria si va dal celeste al rosa pastello, passando per grigio perla, panna e bianco.

Da Elodie ad Arisa i look "da notte" delle star

Del trend fanno poi parte tutti quei capi simili a sottane e babydoll, che solitamente si indossano per andare a letto, decorati da profili in pizzo a contrasto con fantasie animalier o floreali in stile patchwork, e che adesso si abbinano a infradito e borse in paglia per creare un look da mare. Elodie, ad esempio, sceglie un look simile, con mini dress griffato Roberto Cavalli.

Elodie in Roberto Cavalli

Arisa punta, invece, sul rosa bubble gum per un look da palco, con mini dress in pizzo a cui abbina una maxi cintura e calze autoreggenti, indossate con ankle boots dal tacco medio.

Arisa con un lingerie look

Ellie Bamber e l'attrice di The Bear, Ayo Edebiri, sfoggiano look in stile sleep couture persino sul red carpet. La prima scegliendo un mini abito in seta rosa di Miu Miu, la seconda con uno slipdress dai dettagli in pizzo firmato Chanel, in una tonalità molto luminosa di grigio perla. Bamber smorza l'abito pink iper femminile con maxi borsa e scarpe in pelle color cognac, mentre Edebiri punta sul full color abbinando sandali argentati.

Ellie Bamber in Miu Miu

Ayo Edebiri in Chanel

Sleep couture sulle passerelle Primavera/Estate 2026

Da Milano a Parigi, non c'è stilista che per quest'estate non abbia presentato in passerella uno più look ispirati alla sleep couture. Chloé è tra gli esempi calzanti, dato che nella collezione estiva spuntano una serie di abiti e jumpsuit con pantaloni corti che riprendono le linee di camicie da notte e vestaglie da camera vintage e dal mood anni '50. Qui tornano i tessuti leggiadri, come la seta e la satin in giallo burro, ci sono le linee ondulate e dettagli a balze profilati in pizzo.

Un look sleep couture dalla passerella Primavera/Estate 2026 di Chloé

Glenn Martens, designer di Margiela rende punk abiti e capi ispirati alla lingerie e al leisurewear proponendo in passerella slipdress che sembrano strappati e poi ricuciti insieme o addirittura riparati con lo scotch, abbinati con chiodi in pelle o con mouthpiece, i gioielli per la bocca.

Un look sleep couture dalla passerella Primavera/Estate 2026 di MM6 Maison Margiela

N21 rivede i modelli da notte proponendo per l'estate 2026 originali abiti corti in stile sottana, illuminati da tessuti dorati semi rigidi, mentre Sarah Burton sceglie per i lunghi abiti sleep couture di Givenchy un candido e soave pizzo bianco. Balenciaga, infine, sceglie il colore "da notte" per eccellenza, ovvero il nude che si avvicina al cipria, per lunghi abiti vedo non vedo dalle bretelle sottili e con coppe sul seno.

Un abito nude Balenciaga

Come creare un look sleep couture

Spesso le tendenze che vediamo in passerella non sono semplici da seguire, gli abiti risultano scomodi e complicati. Nel caso della sleep couture è invece tutto più semplice: gli outfit si compongono con capi comodi, morbidi e leggeri, spesso oversize, che non costringono il corpo e sono freschi, dunque perfetti per il caldo torrido, sia in città che in vacanza.

Completo in seta e pizzo Forte Forte

Per creare un look in stile è possibile coordinare un top con bretelle sottili o una camicia over in seta con pantaloni ampi dello stesso tessuto o colore, mimando dunque un pigiama da notte.

Canotta a fiori Sèzane

Per un outfit più casual basta abbinare un top a fiorellini dalle bretelle mini con un paio di jeans, con i joggers o con una lunga gonna in denim, completando il tutto con morbide borse in tessuto e sandali infradito dal tacco basso, altro must have di stagione.

Look in stile sleep couture Soeur

Anche le gonne longuette in satin, magari con elastico in vita e bordo di pizzo, sono perfette per seguire il trend se abbinate con tank top a costine in cotone bianco o con top reggiseno o ancora con canotte dalle tonalità pastello, come giallo burro, cipria e celeste.