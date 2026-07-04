I 4 costumi di tendenza per l’estate 2026: colori neon, animalier, volant e sporty style sono i must have
Fantasie maculate o colori neon, inserti volumetrici come le ruche o linee sportive ultra basic, questi sono i dettagli che caratterizzano i costumi di tendenza dell'estate 2026. Quest'anno nello swimwear a dominare sono estetiche differenti e opposte: l'essenzialità dei costumi che riprendono le linee dei modelli sportivi si "scontrano" con un mood sauvage fatto di stampe animalier, mentre sinuosi decori a onda convivono con colori neon luminosi e accecanti. Dai due pezzi con volant agli olimpionici, passando per bikini leopardati e interi monocolore, ecco la nostra mini guida ai costumi più trendy da scegliere quest'estate.
Decori sinuosi, orli a onda e volant
Tra i costumi must di stagione ci sono i due pezzi e i modelli interi caratterizzati da orli a onda o decorati con ruche sulla scollatura o sugli slip. Qui gli inserti tridimensionali e "svolazzanti" sono i protagonisti, dunque meglio scegliere varianti mono colore e senza fantasia, in modo da dare la giusta rilevanza ai dettagli sinuosi. I modelli più originali sono quelli con orli ondulati o dal taglio a vivo che spunta sia sul top che sugli slip. Le varianti più eleganti sono quelle con volant che impreziosiscono le spalline scendono fino alla scollatura del top, mentre i costumi più originali sono quelli con mini balze applicate sugli slip all'altezza della vita.
I costumi sporty chic
I costumi olimpionici e tutti quei modelli caratterizzati da dettagli rubati al guardaroba tecnico e sportivo quest'anno sono super cool. Nei modelli pensati per la spiaggia ovviamente le linee si ammorbidiscono e sono più essenziali e facili da portare, in alcuni casi, ad esempio, al posto di spalline grosse e spesse ci sono bretelline più sottili o scollature chiuse dietro il collo. Restano i dettagli sporty come zip frontali, inserti in tessuti tecnici, elastici sulle bralette che imitano le forme dei top sportivi e ancora loghi in bella mostra e colori intensi.
Bikini e interi con fantasie animalier
Un tempo considerati iper kitsch ed eccessivi, ultimamente i costumi animalier sono tornati a essere di moda. Probabilmente un utilizzo differente dei pattern sauvage, che hanno un design meno vistoso, ha permesso a questi modelli di tornare in trend. Le proposte dell'estate 2026 sono caratterizzate da una palette di colori morbidi e neutri, come il beige, il marrone e il cappuccino, o abbinati a contrasto, come avviene nei disegni in bianco e nero. Tra le stampe più trendy ci sono quelle con lunghe striature, che ricordano il manto di una zembra, o quelle con fantasie animalier rivisitate attraverso l'aggiunta di tonalità pastello e inserti geometrici.
Colori neon
Diciamo addio a colori pastello e tonalità polverose: quest'anno sono di tendenza i colori neon, accesi e tendenti al fluo. Le tonalità must sono turchese e baby blu, ceruleo e azzurro e ancora rosa bubble gum e acquamarina. Anche in questo caso, dato il colore vistoso, i decori e le fantasie sono ridotte all'osso, la nuance è la protagonista principale che rende bikini e modelli interi originali eppure essenziali, perfetti per far risaltare l'abbronzatura e rendere unico ogni beach look.