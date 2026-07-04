I 4 costumi di tendenza per l’estate 2026: colori neon, animalier, volant e sporty style sono i must have

Colori neon, dettagli vezzosi come ruche e volant, linee sporty e fantasie animalier caratterizzano bikini e costumi interi per l’estate 2026, ecco la guida ai modelli di tendenza da indossare in spiaggia.

Bikini fucsia Michael Kors

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Fantasie maculate o colori neon, inserti volumetrici come le ruche o linee sportive ultra basic, questi sono i dettagli che caratterizzano i costumi di tendenza dell'estate 2026. Quest'anno nello swimwear a dominare sono estetiche differenti e opposte: l'essenzialità dei costumi che riprendono le linee dei modelli sportivi si "scontrano" con un mood sauvage fatto di stampe animalier, mentre sinuosi decori a onda convivono con colori neon luminosi e accecanti. Dai due pezzi con volant agli olimpionici, passando per bikini leopardati e interi monocolore, ecco la nostra mini guida ai costumi più trendy da scegliere quest'estate.

Decori sinuosi, orli a onda e volant

Tra i costumi must di stagione ci sono i due pezzi e i modelli interi caratterizzati da orli a onda o decorati con ruche sulla scollatura o sugli slip. Qui gli inserti tridimensionali e "svolazzanti" sono i protagonisti, dunque meglio scegliere varianti mono colore e senza fantasia, in modo da dare la giusta rilevanza ai dettagli sinuosi. I modelli più originali sono quelli con orli ondulati o dal taglio a vivo che spunta sia sul top che sugli slip. Le varianti più eleganti sono quelle con volant che impreziosiscono le spalline scendono fino alla scollatura del top, mentre i costumi più originali sono quelli con mini balze applicate sugli slip all'altezza della vita.

Bikini con orli ondulati Sézane

Bikini con volant Miss Bikini Luxe

Due pezzi con ruche Juicy Couture

I costumi sporty chic

I costumi olimpionici e tutti quei modelli caratterizzati da dettagli rubati al guardaroba tecnico e sportivo quest'anno sono super cool. Nei modelli pensati per la spiaggia ovviamente le linee si ammorbidiscono e sono più essenziali e facili da portare, in alcuni casi, ad esempio, al posto di spalline grosse e spesse ci sono bretelline più sottili o scollature chiuse dietro il collo. Restano i dettagli sporty come zip frontali, inserti in tessuti tecnici, elastici sulle bralette che imitano le forme dei top sportivi e ancora loghi in bella mostra e colori intensi.

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Costume intero con zip K–Way

Due pezzi sportivo Arena

Bikini e interi con fantasie animalier

Un tempo considerati iper kitsch ed eccessivi, ultimamente i costumi animalier sono tornati a essere di moda. Probabilmente un utilizzo differente dei pattern sauvage, che hanno un design meno vistoso, ha permesso a questi modelli di tornare in trend. Le proposte dell'estate 2026 sono caratterizzate da una palette di colori morbidi e neutri, come il beige, il marrone e il cappuccino, o abbinati a contrasto, come avviene nei disegni in bianco e nero. Tra le stampe più trendy ci sono quelle con lunghe striature, che ricordano il manto di una zembra, o quelle con fantasie animalier rivisitate attraverso l'aggiunta di tonalità pastello e inserti geometrici.

Bikini Roberto Cavalli

Costume intero leopardato Zimmermann

Colori neon

Diciamo addio a colori pastello e tonalità polverose: quest'anno sono di tendenza i colori neon, accesi e tendenti al fluo. Le tonalità must sono turchese e baby blu, ceruleo e azzurro e ancora rosa bubble gum e acquamarina. Anche in questo caso, dato il colore vistoso, i decori e le fantasie sono ridotte all'osso, la nuance è la protagonista principale che rende bikini e modelli interi originali eppure essenziali, perfetti per far risaltare l'abbronzatura e rendere unico ogni beach look.

Intero Michael Kors

Intero in tessuto goffrato Ysabel Mora