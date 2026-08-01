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Tendenze moda Primavera/Estate 2026

Chemisier, l’abito preferito di Kate Middleton è la soluzione per tutti i look estivi, si indossa al mare e di sera

E’ pratico, elegante e versatile, si adatta a look e occasioni differenti, si indossa in spiaggia con il costume e di sera con sandali gioiello e mini bag in vimini. Stiamo parlando dello chemisier, l’abito lungo o mid aperto sul davanti. Ecco i modelli must have e gli outfit da cui prendere ispirazione.
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A cura di Marco Casola
Da sinistra abito Sèzane, Kate Middleton con chemisier bianco, look Niù
Da sinistra abito Sèzane, Kate Middleton con chemisier bianco, look Niù
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Tendenze moda Primavera/Estate 2026

Lo chemisier, l'abito dalla lunghezza midi con bottoni frontali e che assomiglia a una camicia, è uno dei modelli più trendy dell'estate 2026. Pratico e comodo, si abbina facilmente, sta bene praticamente su ogni tipo di fisicità e soprattutto è un vestito versatile da indossare in città, al mare oppure può essere utilizzato per creare look glamour e da sera. Proprio perché si tratta di un vestito passepartout adatto a diverse occasioni è il capo must da riporre nella valigia per le vacanze.

L'abito preferito di Kate Middleton

Non a caso questo è l'abito preferito di Kate Middleton, che lo indossa spesso nelle occasioni pubbliche di giorno, creando outfit informali i quali risultano eleganti e ricercati, ma allo stesso tempo semplici e non impegnativi. Gli chemisier che sceglie Kate Middleton hanno linee asciutte e più aderenti in vita, i suoi non sono mai modelli oversize e li abbina con mini cinture che sottolineano il punto vita. Le spalline a sbuffo e i colletti ampi con grossi rever sono i dettagli che caratterizzano i modelli più indossati dalla principessa, che solitamente completa l'outfit con slingback da tacco basso e medium bag da portare a mano.

Kate Middleton con chemisier bianco
Kate Middleton con chemisier bianco

Lo chemisier per il mare

Lo chemisier è l'opzione più chic e originale per il mare, da utilizzare al posto dei soliti copricostume o del classico pareo colorato. Basta scegliere un modello over, lungo o anche mini, magari realizzato in cotone, lino o pizzo, da indossare sopra bikini e costumi interi.

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Chemisier Blazè Milano
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Per la spiaggia meglio puntare su modelli monocolore, non troppo vistosi e che siano facilmente abbinabili con costumi dalla fantasia a fiori o rigata. Da provare gli accostamenti in color block, magari con bikini rosso e chemisier turchese, o full color, con chemisier e costume fucsia.

Chemisier fucsia Miss Bikini Luxe
Chemisier fucsia Miss Bikini Luxe

Chemisier nei look da sera

Motivi paisley o animalier, disegni floral o ancora print in stile tropical caratterizzano gli chemisier più cool da indossare di sera in estate. Per un glam look basta puntare su stampe originali, vistose e super colorate, da smorzare con l'abbinamento di accessori basic e mono colore, magari in pelle color cuoio o cognac. L'abbinamento più cool è con sandali raso terra, alla schiava legati alla caviglia o infradito con tacco basso, altro must di stagione.

Chemisier a stampa Sèzane
Chemisier a stampa Sèzane

Con gli chemisier fantasie stanno bene secchielli in suede o mini borse intrecciate in paglia o ancora cestini in rafia da portare a mano. Per la sera sbizzarritevi, poi, abbinando agli abiti fantasia bangle dorati o collier color bronzo o ancora lunghe collane con perle bold o realizzate con perle di fiume e conchiglie.

Chemisier fantasia Etro
Chemisier fantasia Etro

Maxi camicie da indossare in estate

Non solo chemisier lunghi, anche maxi camicie e abiti midi possono essere perfetti per la stagione calda. Anche qui basta scegliere un modello over da poter indossare come copricostume con una cintura in vita o come mini dress per un look casual, perfetto anche in città se abbinato con sneakers, mocassini o sandali aperti.

Chemisier a righe Minimum
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Maxi camicia JW Anderson x Uniqlo
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