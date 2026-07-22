Il bikini crochet è il must have dell’estate: da Elena D’Amario a Rosa Perrotta, sulle spiagge è uncinetto mania

Nella valigia per le vacanze estive non può mancare il bikini crochet. L’uncinetto è il must have dei look balneari di quest’anno: costumi e non solo.

Elena D'Amario e Rosa Perrotta

In spiaggia ognuno ha il suo stile: ci sono i fan del minimal legatissimi all'intramontabile total black o total white, ci sono gli animalier addicted, c'è chi predilige il due pezzi e chi non abbandona il costume intero, chi adora sfoggiare fantasie colorate o nuance sgargianti. Ce n'è davvero per tutti i gusti, per tutte le fisicità: l'unico imperativo è indossare qualcosa con cui sentirsi a proprio agio! Ma crochet e uncinetto sono quel dettaglio capace di rendere i look balneari immediatamente più trendy e accattivanti: danno all'outfit quel tocco in più!

Nell'estate 2026, il consiglio è mettere in valigia almeno un costume di questo tipo: non può mancare nel guardaroba delle vacanze proprio perché è versatile, ha un fascino intramontabile ed è anche facile da abbinare.

Bianca Guaccero

Elena D'Amario, per esempio, ha scelto una versione estremamente colorata, frizzate: un modello multicolor perfetto per le giornate a bordo piscina o al mare, per le giornate in barca, per un aperitivo in spiaggia. Quello della ballerina è, in realtà, un total look, perché al due pezzi crochet ha abbinato anche gli shorts coordinati. Immancabile, un altro elemento che richiama subito l'estate: il cappello di paglia! È un must have amatissimo, l'evergreen di questa stagione.

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Elena D'Amario

La proposta crochet di Rosa Perrotta, invece, è più sofisticata, preziosa, ricercata. L'influencer ha sfoggiato un due pezzi con bretelline gioiello. È il modello Layla di Maiyo, brand con sede a Londra, fondato da Roxanne Namaki-Lakani. È realizzato a mano con strass a forma di smeraldo e costa 53,95 euro, disponibile sul sito ufficiale in bianco-nero e in beige.

Rosa Perrotta

Se da un lato il crochet è un richiamo al filone boho chic degli anni Settanta, dall'altro la sua versione moderna e contemporanea lo vede inserito in un contesto più ampio. Si parla di mermaidcore, quell'immaginario dove l'uncinetto viene abbinato a trasparenze, cut-out, rouches, make-up extra shimmer, accessori come cappelli di paglia o gioielli con perline e conchiglie.

Chiara Ferragni in Calzedonia

Il fascino del crochet non vale solo per i costumi, ma anche per una serie di capi che nella valigia delle vacanze si rivelano dei passepartout. Con un completo crochet non si sbaglia mai e ce lo insegna Chiara Ferragni, col suo set composto da pantaloni e top. Ma si può anche abbinare un capo superiore lavorato all'uncinetto a una gonna lunga svolazzante in lino, oppure un pareo all'uncinetto colorato e un reggiseno monocolore. Largo alla fantasia insomma.