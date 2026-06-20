I pantaloni crochet sono il must dell’estate anche in gravidanza, come dimostrato da Giulia Honegger

Giulia Honegger è in vacanza con Fedez e, immortalata sui social, non nasconde più il pancione. Scommettiamo che i suoi pantaloni crochet diventeranno il must dell’estate 2026 anche in gravidanza?

Fedez e Giulia Honegger sono la coppia del momento, anche se preferiscono vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Aspettano il loro primo figlio insieme e hanno appena cambiato casa, trasferendosi in una abitazione più grande con salotto con accessori di design e una stanza dedicata ai bimbi con parati a tema jungle. Ora, però, hanno approfittato del weekend per concedersi una vacanza e a documentarlo è stato il rapper, che ha inconsapevolmente rivelato il look premaman della fidanzata: ecco cosa ha indossato per godersi il relax estivo.

Giulia Honegger dice no ai look premaman

Giulia Honegger non è molto social, basti pensare al fatto che ha il profilo Instagram privato, dunque tutto ciò che si sa su di lei lo si scopre attraverso Fedez. Attualmente i due si trovano in una mega villa con piscina, solarium e giardino ma hanno evitato di rivelare con precisione la location, l’unica cosa certa è che si godono il totale relax a pochi mesi dalla nascita del bebè. Il pancione di Giulia, infatti, cresce giorno dopo giorno, tanto che spesso si è immortalata con i jeans sbottonati. Per lei niente abiti over e look premaman, ha mantenuto intatto il suo stile come ormai fanno praticamente tutte le future mamme. Per trascorrere la giornata vacanziera a bordo piscina, infatti, ha scelto un bikini bianco con reggiseno a triangolo.

La location scelta da Fedez e Giulia per la vacanza di coppia

I pantaloni all'uncinetto di Giulia Honegger

A fare la differenza nel look di Giulia Honegger sono stati gli accessori. Oltre ad aver seguito il trend dei cappelli di paglia, un assoluto must dell’estate 2026, ha anche indossato un copricostume originale: un paio di pantaloni crochet a righe multicolor sui toni del rosa, fucsia e bianco. Il modello è a vita bassa, così da permetterle di lasciare “libero” il pancione. Capelli sciolti e leggermente bagnati, sorriso stampato sulle labbra ed espressione rilassata: in versione futura mamma Giulia è ancora più bella del solito. In quanti non vedono l'ora di ammirarla con il bebè tra le braccia, magari anche al fianco dei piccoli Leone e Vittoria, i futuri fratellini del bimbo in arrivo?

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