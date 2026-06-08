La nuova casa di Fedez e Giulia Honegger avrà una camera per bambini con parato jungle e terrazzino

Fedez sta per trasferirsi in una nuova casa con Giulia Honegger e sui social ha fatto un focus su una delle camere, quella che probabilmente sarà destinata ai figli: ecco com’è fatta.

Fedez e Giulia Honegger aspettano il loro primo figlio e non potrebbero essere più felici. Certo, inizialmente avevano preferito tenere la notizia nascosta, ma ora non esitano a mostrare sui social il pancino sempre più evidente della futura mamma. A differenza del passato, il rapper ha deciso di ridurre in modo drastico la sua presenza su Instagram: niente più Stories a ogni ora, foto dei figli o dettagli della quotidianità in mostra, ora si limita a documentare gli impegni professionali e qualche vacanza di coppia con la nuova compagna. Nelle ultime ore, però, ha fatto una piccola eccezione e ha rivelato in anteprima un adorabile angolo della casa di famiglia in cui si trasferirà con Giulia e il bebè in arrivo.

La cameretta con la carta parati ispirata alla savana

Solo qualche giorno fa Fedez si era mostrato alle prese con un trasloco, rivelando “a sorpresa” di essere in procinto di abbandonare la casa in Piazza Castello in cui ha vissuto negli ultimi anni, per la precisione da quando la separazione da Chiara Ferragni è diventata ufficiale. Al momento la nuova abitazione non è ancora completata: sebbene siano stati finiti i lavori di ristrutturazione, gli interni non sono arredati. Il cantante, però, ha voluto rivelare in anteprima ai followers un adorabile angolo della casa, quello che probabilmente verrà destinato a uno dei figli. Il motivo per cui lo si capisce? Su una delle pareti ci sono delle cornici a muro decorate con della carta parati a tema jungle, dunque con leoni, giraffe e mongolfiere.

La stanza col parato jungle

Il terrazzino con paravento nella casa milanese di Fedez e Giulia

Com’è fatta la nuova casa di Fedez? In passato aveva mostrato un salone con enormi vetrate, mentre ora ha fatto un focus su una stanza che sembra essere dedicata ai bimbi. Collegata al resto dell'abitazione attraverso un lunghissimo corridoio, è un ambiente ampio e luminoso decorato da un lato con i parati jungle, dall’altro con una “nicchia” illuminata, dove probabilmente andranno accessori di design, statuine e accessori.

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La stanza per i bambini nella nuova casa di Fedez

Sul pavimento c’è un parquet di legno super sofisticato, mentre in uno degli angoli ci si ritrova su un terrazzino con vista sulla città. Quest’ultimo, interamente ricoperto di legno, ha delle maxi vetrate anti vento e dei supporti esterni che probabilmente verranno decorati con le piante. Si tratterà della cameretta del bebè in arrivo oppure di una delle nuove stanze pensate per Leone e Vittoria?