Fedez e Giulia Honogger, la prima foto “di famiglia” è con gli accessori griffati

Fedez e Giulia Honogger si sono lasciati immortalare fianco a fianco nella loro prima vera foto di famiglia condivisa sui social. Cosa hanno indossato per l’occasione?

Fedez e Giulia Honogger aspettano il loro primo figlio e lo hanno annunciato a sorpresa qualche settimana fa durante una vacanza in Sardegna. Il rapper, che in passato con la ex moglie Chiara Ferragni aveva reso la sua vita super social, ora sembra avere cambiato registro e si sta godendo la gioia del momento il più possibile lontano dai riflettori. Inizialmente, infatti, aveva scelto di tenere la notizia nascosta ma, complice il fatto che il pancino della compagna è diventato evidente, ora non perde occasione per mostrarsi in sua compagnia a "figura intera". Proprio nelle ultime ore, ad esempio, è arrivata la prima "foto di famiglia": ecco cosa hanno indossato i due per l'occasione.

Giulia Honogger mette in mostra il pancione

La prima foto col pancino di Giulia Honegger lasciava intendere che non avrebbe ceduto alla mania degli abiti premaman e oversize solitamente associati alla gravidanza. Anche nelle ultime ore, immortalata al fianco di Fedez, ha confermato di non voler seguire assolutamente la mania premaman.

Fedez e Giulia Honogger

Nel primo vero scatto "di famiglia" ha indossato una semplice t-shirt bianca e crop e un paio di jeans color sabbia a vita bassa, così da mettere in evidenza le forme della dolce attesa. A completare il tutto non poteva mancare un dettaglio griffato: una Jodie small di Bottega Veneta in pelle nera. Si tratta dell'iconico modello intrecciato col nodo sul manico, il cui prezzo è di 3.200 euro.

Jodie small di Bottega Veneta

Fedez veste total black

Fedez non è stato da meno in fatto di griffe, anche se ha deciso di puntare tutto sul total black con pantaloni dark, t-shirt a girocollo coordinata (che ha lasciato i tatuaggi sulle braccia in vista), cappello con la visiera e occhiali scuri. A fare la differenza sono stati gli accessori, primo tra tutti l'orologio di Richard Mille col cinturino bianco da oltre 400.000 euro. Ha inoltre aggiunto diversi capi firmati Chrome Hearts, l'esclusivo brand che vende solo nelle sue boutique americane, dalla cintura con le croci fluo ricamate ai pendenti d'oro sempre a forma di croce. Insomma, Fedez e Giulia non vogliono essere una coppia "da copertina" ma è chiaro che amano la moda di lusso e che non hanno intenzione di abbandonare questa passione durante l'attesa del loro primo figlio.