Fedez in Sardegna con Giulia Honegger: le vacanze nel resort “segreto” da oltre mille euro a notte

Fedez e Giulia Honegger si sono concessi una vacanza di primavera nel weekend di Pasqua. Sono volati in Sardegna e ora stanno trascorrendo le giornate in un resort “segreto” con piscine private e ristorante stellato.

Lo scorso weekend è stato quello di Pasqua 2026 e in moltissimi hanno approfittato delle giornate di festa per concedersi una breve vacanza. Naturalmente le star non hanno potuto fare a meno di documentare tutto sui social: c'è chi ha optato per una fuga al caldo di Marrakesh come Michelle Hunziker, chi ha organizzato un viaggio on the road in Portogallo come Chiara Ferragni. Fedez, invece, ha preferito rimanere in Italia, partendo in compagnia della fidanzata Giulia Honegger alla volta di una meta da mille e una notte che ha provato a tenere "segreta" il più possibile: ecco qual è il resort in cui la coppia sta trascorrendo le vacanze di primavera.

Qual è il resort scelto da Fedez per la vacanza di primavera

Fedez e Giulia Honegger hanno temporaneamente lasciato Milano e sono partiti alla volta della Sardegna, meta particolarmente cara al rapper, che ormai da anni la sceglie per le sue vacanze estive.

Fedez e Giulia Honegger in Sardegna

Ancora una volta ha puntato sulla Costa Smeralda ma ha evitato la classica Porto Cervo, preferendo San Pantaleo, il borgo incantato arroccato tra le montagne della Gallura. Per essere precisi sta trascorrendo le sue giornate al Petra Segreta Resort & Spa, una struttura a cinque stelle nascosta tra le colline firmata Relais & Chateaux.

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Petra Segreta Resort & Spa

Immerso in 5 ettari di foresta, offre delle incredibili viste panoramiche, dei moderni servizi benessere e una grande piscina riscaldata con acqua dolce. Al suo interno, inoltre, non possono mancare gli Stazzi, le case tradizionali sarde, un ristorante stellato e un centro benessere con sauna e bagno turco.

Giulia Honegger al Petra Segreta Resort & Spa

La suite con vista e piscina privata

Il resort Petra Segreta offre varie opzioni per il soggiorno, naturalmente a prezzi differenziati a seconda dei servizi richiesti. Si parte da una doppia standard costruita in edifici mimetizzati nel paesaggio che rispecchiano lo stile delle case rurali della Gallura (da 465 euro a notte), si passa a una camera de charme con portico privato coperto da 565 euro a notte e si arriva a 920 euro a notte per una Pool junior suite garden view con piscina privata riscaldata.

La Junior suite vista mare

Le opzioni più onerose sono la Junior suite vista mare da 1.200 euro a notte e la meravigliosa Pool suite da 1.540 euro a notte. Quest'ultima ha giardino privato, piscina riscaldata e vista sul verde. Fedez ha puntato tutto sulla Pool junior suite, mostrandosi in compagnia di Giulia alle prese con un bagno con vista nella piscina privata della camera.