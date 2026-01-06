Fedez e Giulia Honegger sulla neve con Leone e Vittoria: vacanze nello chalet da 30mila euro a settimana

Fedez e Giulia Honegger sono in vacanza sulla neve con Leone e Vittoria e stanno facendo le loro prime prove da “famiglia allargata”. Qual è la location scelta per l’esperienza?

Fedez e Chiara Ferragni sono separati ormai da circa 2 anni e, nonostante l'iniziale momento difficile legato al grande cambiamento, ora hanno ritrovato la loro stabilità. Ne hanno data l'ennesima prova durante le feste di Natale, trascorse a distanza ma con una perfetta "divisione" dei figli. Negli ultimi giorni, in particolare, i piccoli Leone e Vittoria sono partiti con il papà (mentre l'imprenditrice si è goduta un viaggio on the road in Colombia) e hanno avuto il piacere di conoscere meglio la sua nuova compagna Giulia Honegger. Dove hanno deciso di trascorrere la loro prima vacanza da "famiglia allargata"?

Dove si trovano Fedez, Giulia Honegger, Leone e Vittoria

Leone e Vittoria hanno passato il Natale con mamma Chiara, mentre l'Epifania l'hanno "riservata" a papà Fedez, che ha pensato bene di portarli sulla neve (in compagnia anche di Giulia Honegger, la nuova fidanzata da cui sembra ormai non separarsi mai).

La location a St. Moritz

I due "piccioncini" sono stati in una località esotica durante i giorni di Natale, mentre ora hanno preferito la montagna. Attualmente si trovano a St. Moritz, in Svizzera, e a rivelarlo è stata una dolce foto che mostra Vittoria in tenuta "pattinatrice sul ghiaccio" sullo sfondo dell'iconico Pink Mirror Carousel, la nuova opera d'arte firmata da Carsten Höller, che con i suoi pannelli a specchio ha riprodotto la classica giostra/carosello per bambini.

Vittoria al Pink Mirror Carousel

I prezzi dello chalet tra le Alpi svizzere

Qual è la location scelta da Fedez e Giulia per la vacanza alpina con Leone e Vittoria? A giudicare da alcuni scatti apparsi sui social, i quattro stanno trascorrendo le giornate nell'appartamento Piz Hotel del gruppo The Luxury Chalet. Si tratta di un'abitazione privata con 3 camera da letto in stile montanaro, una cucina iper moderna, 3 bagni e dei meravigliosi balconi con vista panoramica.

Apartment Piz Hotel

Non mancano i maxi divani di design, gli arredi sofisticati e gli ambienti relax super esclusivi, tutti dettagli che uniscono stile montano contemporaneo a comfort ed estetica. Quanto costa soggiornare qui? Sul sito ufficiale i prezzi indicati fanno riferimento alle tariffe settimanali: si parte da 9.000 franchi svizzeri (circa 9.600 euro) per la bassa stagione e si arriva a 30.000 franchi svizzeri (32.300 euro) per l'alta stagione (in cui ci troviamo in questo periodo).