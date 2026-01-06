Giulia De Lellis e le calze personalizzate per Priscilla e Tony Effe: “La mia Befana è troppo chic”

Questa è la prima Epifania che Giulia De Lellis trascorre con Priscilla e non poteva che celebrarla con qualcosa di speciale: delle calze fatte a mano e personalizzate per tutta la famiglia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per Giulia De Lellis le feste di quest'anno sono state davvero memorabili e speciali: sono state le prime che ha trascorso in compagnia della piccola Priscilla, la prima figlia nata dall'amore con Tony Effe. I due, dopo aver trascorso il Natale in famiglia, si sono concessi una vacanza in montagna con la bimba, documentando l'esperienza tra foto e Stories in cui hanno mostrato sia la splendida location alpina che i look da neve super glamour scelti per affrontare il freddo con stile. Ora sono tornati alla "normale" quotidianità ma senza rinunciare ai festeggiamenti dell'Epifania, la ricorrenza che "tutte le feste porta via". Cosa ha fatto mamma Giulia per la prima Befana della sua bimba?

La prima Befana da mamma di Giulia De Lellis

Le feste stanno per finire ma, prima di dire addio agli scintillii, ai regali e all'atmosfera magica, bisogna celebrare l'Epifania, la ricorrenza amatissima dai bambini e dagli amanti dei dolciumi. Complice il fatto che questa è la prima volta che affronta la giornata da mamma, Giulia De Lellis ha pensato bene di fare qualcosa di speciale: far realizzare delle calze a mano e personalizzate per tutta la sua famiglia, ovvero per lei, Priscilla e Tony Effe.

La calza personalizzata per Priscilla

Sui social ha condiviso un primo piano sugli adorabili accessori, accompagnandolo alla didascalia: "La Befana vien di notte…ma la mia è troppo chic e fatta a mano con amore". Chi ha realizzato per lei le esclusive calze? Il brand Bènit Bebè di Mary Savanelli.

Leggi anche La Befana arriva in Lamborghini al Gemelli: porta doni e giochi ai piccoli pazienti ricoverati

Le calze fatte a mano di Bènit Bebè

I ricami fatti a mano sulle calze della Befana

Le calze personalizzate che Giulia De Lellis ha ricevuto in regalo per la sua prima Epifania da mamma sono tutte rosa pastello, colore chiaramente ispirato alla figlia Priscilla, e sul risvolto bianco sono ricamate a mano con delle decorazioni floreali e i nomi dei diversi membri della famiglia.

La calza di Tony Effe

Quella dedicata alla bimba ha la semplice scritta "Priscilla", quella di Tony Effe arricchita dalla definizione "Papi Nico" (visto che il suo nome è proprio Nicolò), mentre quella dell'influencer è ornata con il ricamo "Mamma G.". Insomma, per i due neo-genitori queste feste di fine anno sono state dolcissime e memorabili e, a quanto pare, conserveranno per sempre anche dei ricordi materiali di questo momento super emozionante della loro vita.