La Befana arriva in Lamborghini al Gemelli: porta doni e giochi ai piccoli pazienti ricoverati

La Befana ha portato doni e dolci ai piccoli pazienti del Gemelli di Roma. È arrivata questa mattina a bordo della nuova Lamborghini della Polizia di Stato.

La Befana al Gemelli a bordo della Lamborghini della Polizia di Stato

La Befana al Policlinico Agostino Gemelli di Roma non viaggia su un manico di scopa ma a bordo di una Lamborghini. La sorpesa è avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 6 gennaio, festività dell'Epifania. La dolce nonnina ha stupito il personale: prima l'annuncio del suo arrivo, poi medici e infermieri l'hanno attesa davanti all'ingresso del nosocomio. E con grande stupore hanno visto arrivare una fiammante Lamborghini, la nuova Huracan bianco-azzurra della Polizia di Stato.

La Befana è stata accompagnata da un autista, che l'ha scortata fino all'ingresso del Gemelli. Ad aprire la portiera posteriore un vigile del fuoco che, data l'età avanzata, l'ha aiutata a scendere dalla lussuosa auto. Un volontario le ha poi consegnato la sua scopa, che ha portato con sé nel suo viaggio perché racchiude parte della sua magia e con la quale ha volato questa notte sopra i tetti delle case. Qualche foto ricordo e poi via, nei reparti pediatrici, dove sono ricoverati tanti piccoli pazienti.

La Befana al Gemelli non è arrivata a mani vuote, ma ha portato dolci e giochi da consegnare ai bambini che stanno affrontando delle cure mediche. Un momento di gioia e serenità, con i bambini che insieme ai genitori hanno ricevuto i regali. La bella iniziativa è stata programmata proprio in occasione della festività dell'Epifania ed è dedicata ai pazienti più piccoli. Un evento organizzato e voluto dall'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ad accompagnare la Befana i poliziotti della polizia stradale, della polizia postale, della Questura di Roma, insieme alla nuotatrice Silvia Meschiari, la schermitrice Sofia Ciaraglia e il pugile Alessandro Marziali, atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della polizia di stato. Accolta dai vertici del Policlinico e dai responsabili dei reparti, la Befana è stata in Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Nemo Pediatrico e Neuropsichiatria infantile, distribuendo peluche e dolci. La befana non ha visitato solo il Gemelli ma l'iniziativa si inserisce in un percorso di solidarietà già avviato in altri ospedali romani nei giorni scorsi.