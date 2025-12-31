La vacanza di Capodanno di Chiara Ferragni: dove festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo

Capodanno è l'occasione perfetta per un viaggio. Le celebrities si sono divise principalmente tra mare e montagna. Elisabetta Gregoraci come di tradizione chiuderà il 2025 in Kenya: è lì con figlio e l'ex marito Flavio Briatore. Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono volate in Messico per aspettare l'anno nuovo in spiaggia. Fuga alle Maldive, invece, per Belén Rodriguez, anche lei fan del sole e delle mete esotiche. Chiara Ferragni ha optato per la Colombia.

L'anno scorso di questi stessi tempi aveva scelto la montagna: si era concessa una pausa sulle Dolomiti, un Capodanno sulla neve dunque tra maglioni, calde pellicce e scarponi da sci. Stavolta, invece, ha cambiato completamente situazione ed è partita alla volta della Colombia: in valigia solo look comodi e coloratissimi. Chiara Ferragni sta testimoniando la sua vacanza sui social.

Ha visitato ovviamente Medellin, la cosiddetta "città dell'eterna primavera": tanto buon cibo, relax all'aria aperta, passeggiate nella natura, paesaggi da sogno. Ha visitato anche il Museo de Antioquia, dove c'è un intero piano dedicato a Botero, la più grande mostra permanente con una ricca collezione delle sue opere. Tra le tappe del suo tour anche la scalata della montagna più famosa della zona: El Peñón de Guatapé. Si arriva alla sommità facendo 700 scalini. Non c'è ascensore, ma dalla cima si gode di una vista spettacolare.

Con Chiara Ferragni ci sono degli amici e la sorella Valentina Ferragni. Nessuna traccia dell'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera e questo conferma le voci di crisi di coppia. I due sono stati protagonisti del gossip durante tutto il 2025, un tira e molla che ora parrebbe essere giunto all'epilogo: la rottura definitiva. La Colombia, dunque, segna per l'influencer la fine di un ciclo e l'inizio di un altro.

È stato un 2025 turbolento, non solo per le questioni di cuore, ma anche per le vicende giudiziarie. È andata a processo per truffa aggravata dopo il Pandoro Gate: per lei è stata chiesta una condanna a 1 anno e 8 mesi. L'imprenditrice vuole lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare, infatti l'anno che volge al termine è stato anche quello dei nuovi progetti professionali, con cui si è rimessa in pista lavorativamente parlano. Ha fatto un restyling del suo brand, poi ha lanciato una nuova collezione e infine ha fatto ingresso nel settore home con una candela profumata. Cosa ci sarà in serbo per lei nel 2026?