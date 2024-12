video suggerito

Il Capodanno sulla neve di Chiara Ferragni: dove festeggerà l'arrivo del 2025 Chiara Ferragni sceglie la montagna per salutare il 2024: l'influencer si prepara al 2025 tra piste da sci ed escursioni in compagnia dei suoi cari.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni il 2024 è stato un anno complesso. I primi mesi dell'anno hanno portato con sé le conseguenze del caso Balocco e la separazione dal marito Fedez. Nei mesi successivi, l'imprenditrice ha fatto quadrato intorno alla sua famiglia trovando l'energia per ripartire. Dopo il Natale in famiglia a Seiser Alm, il Capodanno lo trascorrerà con il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera sempre sulle piste da sci. Proprio sulle montagne innevate, l'influencer ha raccontato di aver avuto un piccolo incidente che ha raccontato in una storia sul suo profilo Instagram. Scopriamo dove sta trascorrendo il Capodanno Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni dice addio al 2024

Chiara Ferragni saluta il 2024 in montagna. Tra look da cowgirl e completi da sci, l'imprenditrice ha scelto Courmayeur, in Valle D'Aosta, per trascorrere altri giorni sulla neve, tra escursioni a St.Moritz e camminate in mezzo alla natura. Proprio qualche settimana fa, l'influencer aveva trascorso un weekend proprio nella città valdostana all'insegna delle atmosfere natalizie più cozy.

Chiara Ferragni in vacanza

L'influencer ha mostrato anche alcuni look che ha scelto per le vacanze sulla neve tra pellicce finte e fluffly, giacche in tweed e pantaloni in pelle svasati.

Chiara Ferragni a Courmayeur

Se Fedez ha deciso di partire per St.Barth, nei Caraibi, l'imprenditrice ha deciso di partire con i bambini in montagna, per un Natale in famiglia e un Capodanno all'insegna dei buoni propositi per il 2025.

Chiara Ferragni in montagna