Fedez a St. Barth per Natale: la villa da sogno sul mare dei Caraibi costa quasi 30mila euro a notte Il Natale 2024 sarà il primo che gli ex Ferragnez trascorreranno separati. Fedez ha deciso di concedersi una fuga esotica: mentre Chiara Ferragni è sulla neve con i bimbi, lui è volato a St. Barth in una maxi villa con vista sul mare dei Caraibi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale 2024 sarà decisamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni per Chiara Ferragni e Fedez: per la prima volta lo trascorreranno a distanza dopo la separazione, anche se probabilmente saranno costretti a rimanere in contatto solo per “dividersi” i figli Leone e Vittoria. Se da un lato l’imprenditrice è volata sulle Alpi trentine con la famiglia (bimbi compresi), il rapper (dopo aver addobbato casa a tema Grinch) ha preferito una vacanza esotica a St. Barth in compagnia di alcuni amici. Dove sta trascorrendo le sue giornate tra mare cristallino e sole rovente? Ecco tutti i dettagli della location di lusso scelta per questa "fuga dalla realtà" a poche settimane dall'esperienza sanremese.

Le vacanze di Natale a St. Barth di Fedez

Il prossimo febbraio Fedez sarà sul palco di Sanremo 2025 col brano Battito ma, nell’attesa che arrivi il gran giorno, si gode il meritato relax dopo l’ultimo anno di grandi cambiamenti. Per Natale ha deciso di concedersi una vacanza esotica nel mar dei Caraibi, per la precisione a St. Barth, dicendo così temporaneamente addio alle temperature invernali del nostro paese.

Cheval Blanc St-Barth

Il resort scelto per rendere l’esperienza indimenticabile si chiama Cheval Blanc St-Barth, si trova sull'Isle Saint Barthélemy ed è un vero e proprio paradiso del lusso di proprietà di LVMH fatto di location di design, comfort e panorami unici. Si affaccia sulla Baie des Flamands e conta solo 19 camere e suite, così da assicurare agli ospiti privacy e relax.

Cheval Blanc St-Barth

Quanto costa la villa sul mare

L'alloggio scelto da Fedez per la vacanza natalizia è la Villa de France, un'intera villa privata da 650 mq che può ospitare fino a un massimo di 10 persone. Ha un'enorme piscina a sfioro da cui ci si può godere il tramonto, un accesso esclusivo a Flamands Beach e delle camere da letto dotate di un'incredibile vista sul mar dei Caraibi.

Villa de France

Non mancano la spa privata, la sala fitness, la sala da pranzo e un maggiordomo personale disponibile 24h. Gli interni, invece, sono stati curati dal designer Jacques Grange e mixano i vitaminici colori caraibici, le linee minimal iper contemporanee e un lusso sofisticato, mai sfarzoso. Quanto costa dormire una notte qui? Disponibile a partire da gennaio, la villa viene offerta a 27.770 euro a notte (va prenotata almeno per 3 giorni).

Villa de France