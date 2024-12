video suggerito

L’albero di Natale di Fedez è a tema Grinch: “Sembra spelacchio ma più brutto” Il Natale 2024 di Fedez sarà diverso da quello degli scorsi anni, visto che lo trascorrerà lontano dall’ex moglie Chiara Ferragni. In fatto di decorazioni domestiche si è distaccato dalla tradizione, puntando tutto sul tema Grinch: ecco l’albero che gli è appena arrivato a casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Fedez e Chiara Ferragni non sono più una coppia da ormai quasi un anno ma, sebbene la causa per la separazione sia arrivata quasi al termine, continuano a mantenere dei buoni rapporti per il bene dei figli Leone e Vittoria. Per entrambi gli ultimi mesi sono stati di grandi cambiamenti ma è stato soprattutto il rapper a stravolgere la sua quotidianità, visto che si è trasferito in una nuova casa che ha dovuto arredare da capo a piedi. Quello alla porte è il suo primo Natale da single e a quanto pare lo trascorrerà a debita distanza dalle decorazioni spettacolari e scintillanti a cui l'ex moglie è particolarmente legata: ecco qual è l'albero che ha scelto per rendere l'atmosfera casalinga "magica" ma allo stesso tempo anti-convenzionale.

Il Natale alternativo di Fedez

Non è una novità che Chiara Ferragni ami il Natale, basti pensare al fatto che ha decorato casa con un mese di anticipo e che negli ultimi giorni è volata in Lapponia con i figli per fare visita al vero villaggio di Babbo Natale. La stessa cosa non vale per Fedez, che ha già definito il suo Natale 2024 "alternativo".

Fedez riceve l'albero di Natale del Grinch

Per lui niente lucine scintillanti, addobbi a tema dallo stile classico e palline nei tradizionali colori delle feste, per decorare casa ha scelto di puntare tutto sul tema Grinch. Già nei giorni scorsi aveva mostrato il suo presepe anti-convenzionale con i protagonisti di Nightmare Before Christmas al posto dei pastori ma è solo nelle ultime ore che gli è arrivato anche l'albero. L'unico piccolo "inconveniente"? Il risultato non è stato quello sperato.

Fedez mostra l'albero di Natale del Grinch

Fedez ha ordinato online l'albero di Natale del Grinch, la sua particolarità? Ha la punta che "cade" su un lato, così da aggiungere un tocco di irriverenza alle festività. L'accessorio che il rapper ha ricevuto a casa è esattamente come nella descrizione presente sul web ma per renderlo più "natalizio" ci ha aggiunto una semplice pallina rossa sulla punta, peccato solo che l'effetto finale non sia stato quello che desiderava. Come lui stesso ha dichiarato nelle Stories: "Sembra spelacchio ma più brutto". Insomma, probabilmente il cantante dovrà rivedere i suoi addobbi per le feste ma di sicuro non rinuncerà al mood ribelle: i figli apprezzeranno questo spirito natalizio "alternativo"?

L'albero di Natale del Grinch