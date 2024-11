video suggerito

Le decorazioni natalizie di Fedez: in casa ci sono il Grinch e il “presepe alternativo” Il Natale è entrato in casa di Fedez, ma l’ha decorata a modo suo, con un presepe alternativo e il peluche del Grinch. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale, che ormai arriva sempre prima, ha fatto capolino anche nell'abitazione di Fedez, quella in cui si è trasferito dopo il divorzio. Con la fine del matrimonio, il rapper ha comprato casa a Milano e l'ha arredata con uno stile colorato e originale, che rispecchia perfettamente i suoi gusti, i suoi hobby, le sue passioni. È uno spazio che parla di lui e ovviamente anche dei figli, che vanno spesso a trovarlo e hanno una cameretta tutta per loro, modellata su ciò che amano: c'è uno scivolo e persino un muro di Lego. Per il Natale, non poteva certo puntare su qualcosa di noioso, monotono, già visto: ha fatto a modo suo.

Il Natale a casa di Fedez

Per Fedez sarà un Natale molto diverso dal precedente. Tante cose sono cambiate in un anno e se nel 2023 ha trascorso le festività con la moglie e i figli, stavolta andrà diversamente. Mentre Chiara Ferragni ha portato l'aria natalizia in casa affidandosi a un enorme albero decorato e ben due presepi, Fedez ha puntato su qualcosa di diverso. Ha mostrato alcuni dettagli sui social, dove spesso ha fatto vedere gli interni della sua abitazione decisamente poco convenzionale e fuori dal comune: basti pensare che ha trasformato il salotto in sala giochi.

Sul fronte natalizio, per ora ha destinato un angolo del salotto a un presepe che lui stesso ha definito "alternativo": non ci sono Giuseppe e Maria, non ci sono il bue e l'asinello. I protagonisti della rievocazione sono però due figure inconfondibili, per chi ama i film natalizi e la produzione di Tim Burton: si tratta di Jack & Sally di Nightmare Before Christmas, vestiti di rosso, con le iconiche divise di Babbo Natale. Lui ha anche la barba bianca lunghissima. È una vecchia limited edition.

Accanto, spicca una letterina indirizzata a Babbo Natale, con destinazione Circolo Polare Artico: contiene la letterina di Vittoria, che ha espresso i suoi desideri su cosa spera di trovare sotto l'albero. Inconfondibile anche l'altro peluche, anche in questo caso un riferimento cinematografico: si tratta del Grinch, il personaggio portato sul grande schermo da Jim Carrey: è una creatura verde, scontrosa, burbera e irritabile, nota per nutrire uno scarsissimo amore per il Natale. Chissà che Fedez non si rispecchi in lui quest'anno.