La letterina di Natale di Vittoria Ferragni: quali sono gli originali regali chiesti per le feste La piccola Vittoria Lucia Ferragni ha dimenticato la letterina per Babbo Natale a casa di Fedez e quest'ultimo ha pensato bene di condividere sui social le sue originali richieste di regali.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez potranno pure aver divorziato da quasi un anno ma continuano a essere in buoni rapporti per il bene dei figli. Il tempo dei piccoli Leone e Vittoria viene diviso equamente tra la mamma e il papà (come indicato anche nel contratto di separazione), tanto che al momento non sembrano sentire il peso del cambiamento avvenuto nella loro vita negli ultimi mesi. Sui social compaiono pochissimo e il più delle volte di spalle ma, nel momento in cui i genitori decidono di mostrarli, appaiono cresciuti in modo evidente. Ora si stanno preparando al Natale, uno dei periodi più magici dell'anno e papà Fedez ha pensato bene di rivelare l'esilarante letterina con le richieste di regali della secondogenita.

Leone e Vittoria con papà Fedez prima del viaggio in Lapponia

I baby Ferragnez sono volati in Lapponia con mamma Chiara ma prima di partire hanno trascorso qualche giorno con papà Fedez, così da non sentire troppo la sua mancanza durante il viaggio nel villaggio natalizio per eccellenza. La piccola Vittoria, in particolare, ha dimenticato a casa di quest'ultimo la letterina per Babbo Natale in cui ha fatto le sue richieste di regali per le feste alle porte. Il rapper, divertito dal contenuto, non ha potuto fare a meno di condividere tutto sui social, donando ai followers un momento dolcissimo ed esilarante. Naturalmente non è stata la bimba a scrivere la missiva indirizzata al Circolo Polare Artico, si è fatta aiutare dalla tata ma è stata lei a elencare i doni dei suoi sogni.

La lettera per Babbo Natale di Vittoria

L'esilarante letterina per Babbo Natale di Vittoria

Quali sono i regali di Natale desiderati da baby Vittoria? La lista comincia con un "maialino al guinzaglio che beve il latte" e con una "scimmietta che beve il latte". Continua poi con una pozione magica, un unicorno con carrozza, una casa per le bambole, un cerchietto per capelli da gatto, un gatto pupazzo e un gatto che dorme. Fedez ha letto divertito tutte le richieste della bimba, definendosi anche preoccupato perché difficilmente sarebbe riuscito a trovare il maialino al guinzaglio che beve il latte. Alla piccola Vittoria la fantasia non manca: quale espediente verrà ideato dal papà per trasformare in realtà i suoi desideri?

La letterina di Vittoria