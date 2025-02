video suggerito

Perché Chiara Ferragni ora chiede 1,1 milioni di euro a Corona: "Dovevi stare in silenzio per 10 anni" Fabrizio Corona ha reso pubblico l'atto di diffida ricevuto dall'avvocato di Chiara Ferragni che gli ricorda un accordo firmato nel 2023, violato dall'ex re dei paparazzi. L'imprenditrice digitale ora chiede a Corona 1,1 milioni di euro. La risposta: "Nessuno ci può censurare".

A cura di Gaia Martino

Fabrizio Corona durante la presentazione del libro La grande menzogna alla Mondadori Duomo, ha raccontato di aver ricevuto poche ore prima una telefonata dal suo avvocato, Ivano Chiesa, che gli ha comunicato di essere stato diffidato da Chiara Ferragni. "Stamattina mi ha chiamato il mio avvocato, il grande avvocato Chiesa, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy" ha dichiarato l'ex re dei paparazzi al suo pubblico prima di comunicare che tempo fa firmò un accordo con l'imprenditrice digitale secondo il quale non avrebbe dovuto parlare pubblicamente della sua vita privata per 10 anni. Su Instagram ha così reso pubblico l'atto di diffida da parte dell'avvocato della Ferragni Giuseppe Iannaccone. Stando a quanto emerge, l'influencer avrebbe chiesto oltre un milione di euro a Corona.

L'atto di diffida da parte del legale di Chiara Ferragni

"Abbiamo firmato un accordo tempo fa. Noi transazioni non le facciamo, soldi non ne vogliamo" ha dichiarato Fabrizio Corona al suo pubblico alla Mondadori Duomo ieri. Su Instagram l'ex re dei paparazzi ha mostrato l'atto di diffida del legale della Ferragni nel quale gli vengono ricordati i punti di un accordo firmato il 15 settembre 2023. Corona si sarebbe dovuto astenere per 10 anni "dall'effettuare commenti, valutazioni, affermazioni di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante" nei confronti della sua assistita. La scrittura prevedeva anche il divieto di "raccontare o commentare fatti personalissimi della loro vita privata". Stando a quanto si legge nel documento, l'ex re dei paparazzi avrebbe "disatteso il predetto obbligo e lo ha fatto ripetutamente" a partire dagli inizi del 2024 sino ad oggi "arrecando un grave pregiudizio" alla Ferragni.

Da qui la richiesta di risarcimento e la diffida: secondo documento, le violazioni sarebbero "almeno 11" e ognuna andrebbe risarcita con 100mila euro. Il risarcimento quindi ammonterebbe a 1,1 milioni di euro, da versare entro il periodo massimo di "sette giorni". Il legale della Ferragni avrebbe richiesto anche la rimozione dei contenuti che tirano in ballo l'imprenditrice digitale: in assenza di adempimento, si rivolgerà al tribunale.

Corona: "Diffide o azioni giudiziarie non ci fermeranno"

Fabrizio Corona ha pubblicato l'atto di diffida in un post Instagram insieme a un video generato con l'IA che raffigura Chiara Ferragni e Achille Lauro mentre si baciano. L'ex re dei paparazzi ha infatti annunciato una nuova puntata di Falsissimo nel quale racconterà i dettagli della presunta relazione segreta che l'imprenditrice digitale ha avuto con il cantante durante il matrimonio con Fedez. "Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare" è stato il commento di Corona che non intende annullare la diffusione del nuovo episodio del format dopo quanto accaduto.