Cosa ha detto Fabrizio Corona su Chiara Ferragni, Fedez, Achille Lauro e Naska

Fabrizio Corona ha pubblicato la nuova puntata di Falsissimo "Il vero amore di Chiara Ferragni" lunedì 10 febbraio. L'ex re dei paparazzi spazia dalla presunta reazione di Fedez dopo la pubblicazione della precedente puntata di Falsissimo, al caso della beneficenza opaca ai presunti tradimenti dell'imprenditrice, ma smentiti dal diretto interessato.

La reazione di Fedez dopo la rivelazione del tradimento a Chiara Ferragni

Fabrizio Corona sostiene di non sentire Fedez da cinque, sei giorni. L'ultima volta lo avrebbe visto dopo la pubblicazione della precedente puntata "Il grande amore di Fedez". Il rapper gli avrebbe chiesto di raggiungerlo a casa sua perché voleva parlargli: "Era avvolto da una coperta, era sconvolto. E incomincia a piangere come un pazzo". Gli avrebbe chiesto di "non parlare dei tradimenti di Chiara". In una telefonata successiva gli avrebbe chiesto: "Mi prometti che non fai uscire sto ca**o di video sui tradimenti e i ca**i suoi?".

Corona e l'insinuazione sul flirt tra Chiara Ferragni e Naska, lui smentisce

Fabrizio Corona ha insinuato che Chiara Ferragni abbia tradito Fedez con il cantautore Diego Naska. Ma quando ha telefonato al diretto interessato per avere una conferma da lui, ciò che ha ottenuto è stata solo una netta smentita: "Assolutamente no. Io sono sempre stato fidanzato in quel periodo. Tutt'ora. Le piacevo? Che ne so io". Corona, poi, ha ritirato fuori la convinzione che Chiara Ferragni abbia avuto un flirt con Achille Lauro. A suo dire, avrebbe ricevuto questa confidenza da Fedez, che avrebbe trovato dei messaggi cancellati sul cellulare della moglie. La stessa Chiara, sempre secondo la sua versione, lo avrebbe ammesso dopo la separazione. Anche in questo caso, nessuna prova che dia concretezza alle sue parole. Achille Lauro nei giorni scorsi ha commentato: "Lascio il gossip a chi ha solo quello per esistere".

Le mail sulle uova di Pasqua che hanno portato al rinvio a giudizio di Ferragni

Nella puntata di Falsissimo del 10 febbraio, Fabrizio Corona poi ha tirato in ballo il contenuto delle mail che hanno portato al rinvio a giudizio di Chiara Ferragni per truffa aggravata. Quando il suo team inviò il testo della campagna per pubblicizzare le uova di Pasqua Dolci Preziosi, l'azienda chiese di modificare una frase: "Il nostro suggerimento è di togliere la frase “Usiamo Pasqua per fare del bene”, l’incipit è un po’ troppo sensibile rispetto al tema e alla modalità di sostegno progettuale condivisa". Ma il suo staff replicò: "Chiara ci tiene a utilizzare la dicitura “A Pasqua facciamo del bene” perché non stiamo andando a esplicitare il tipo di rapporto con I bambini delle fate. E Chiara con la sua potenza mediatica sta portando una grande visibilità all'istituzione sociale".