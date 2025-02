video suggerito

Marina Di Guardo rompe il silenzio sul caso Fedez: “Certe persone lasciano scorrere il tempo e l’amore che gli dai” Dopo i gossip di Fabrizio Corona su Fedez e Angelica Montini, Marina Di Guardo ha pubblicato sui social una metafora che potrebbe essere indirizzata proprio all’ex marito di sua figlia. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'episodio di Falsissimo di Fabrizio Corona su Angelica Montini, il matrimonio Chiara Ferragni e Fedez è tornato sotto i riflettori, pur essendo finito da mesi. Di recente, la madre dell'imprenditrice digitale, Marina Di Guardo, si sarebbe espressa sulla vicenda. Chi scrive usa il condizionale perché la donna ha scelto di farlo in modo vago, indiretto, attraverso un messaggio condiviso su Instagram che a molti è sembrato una stoccata all'ex compagno di sua figlia.

Le parole di Marina Di Guardo

La scrittrice, madre di Chiara Ferragni, non ha mai amato i clamori mediatici e, anche in questa occasione, ha deciso di dire la sua in modo moderato. Non facendo, cioè, nomi e cognomi, ma condividendo una metafora che, visto il contenuto, potrebbe essere riferita proprio all'ex marito di sua figlia: "Alcune persone sono come un colino, non importa quanto tempo e amore versi in loro. Lasciano scorrere tutto". Parole con cui sembrerebbe intendere che l'ex genero non abbia saputo apprezzare l'amore di Chiara.

Fabrizio Corona: "Anche Chiara Ferragni ha tradito Fedez"

In realtà, dopo lo sfogo di Chiara Ferragni a seguito dei tradimenti di Fedez messi in pubblica piazza, Fabrizio Corona aveva rivelato di essere a conoscenza anche dell'infedeltà dell'imprenditrice digitale. Non a caso, il 10 febbraio pubblicherà una nuova puntata di Falsissimo, intitolata "Il vero amore di Ferragni". L'ex re dei paparazzi aveva chiarito di non essersi messi d'accordo con il rapper per la pubblicazione del caso:

Ti dimentichi, cara Chiara chi sono e cosa faccio. [..] Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron**ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l'amore che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest'anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?