Chiara Ferragni parla del caso Corona: "Non c'entro nulla con quello che sta uscendo, ma dovevo chiarire" Chiara Ferragni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pomeriggio Cinque, spiegando le ragioni della sua scelta di commentare le rivelazioni dei giorni scorsi di Fabrizio Corona sulla relazione extra coniugale dell'ex marito Fedez: "Volevo starne fuori il più possibile, ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro".

A cura di Andrea Parrella

Chiara Ferragni torna a parlare del caos nato dalle notizie emerse sulla sua relazione con Fedez nell'ultima settimana. Intercettata in strada da Pomeriggio Cinque, l'influencer ha spiegato le ragioni del chiarimento pubblicato alcuni giorni fa sui social, prima di diffidare lo stesso Corona dalla pubblicazione di ulteriori notizie sul suo conto: "Non c'entro niente con tutte le cose che stanno uscendo, ma ogni tanto è giusto mettere le cose in chiaro".

Le parole di Chiara Ferragni a Pomeriggio Cinque

Chiara Ferragni aveva risposto alla ricostruzione di Fabrizio Corona sul caso Angelica Montini con alcune storie pubblicate su Instagram, chiarendo la sua posizione. Intervistata dall'inviato del programma condotto da Myrta Merlino, ha spiegato le ragioni di quel gesto così: "È vero che in alcuni momenti della mia vita non c'è stata così tanta privacy, per nostra scelta, ma non c'entro niente con tutte le cose che stanno uscendo in questo momento. Volevo starne fuori il più possibile, ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro, perché altrimenti…".

Ferragni risponde alle parole di Fedez

Col volto sereno, Chiara Ferragni parla così del botta e risposta con l'ex marito Fedez e delle rivelazioni sul loro rapporto di Fabrizio Corona: "Nell'ultimo anno quello che ho fatto è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai, però penso che in alcuni casi sia stato sbagliato, penso sia giusto difendermi e far uscire quella che è la verità. Mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli, ed è per questo che in tante cose sono stata zitta. Spero che questa cosa si concluda velocemente, spero di non dover mai più tornare più su questi argomenti, io quello che dovevo dire l'ho detto e per me è finita qua".

A proposito delle dichiarazioni dell'ex marito, che ha affermato di averla amata davvero, lei si limita a non aggiungere altro oltre a quanto abbia già detto: "Non lo so, quello che dovevo dire l'ho detto. Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e quella che è stata la nostra storia. Però grazie".

L'accordo tra Corona e Ferragni e la richiesta di risarcimento

Nessuna menzione alla diffida che Chiara Ferragni ha inviato a Fabrizio Corona, legata a un accordo del 2023 siglato tramite scrittura privata, al quale sarebbe seguita una richiesta di risarcimento da oltre 1 milione di euro nelle scorse ore. A spiegare i dettagli di questo accordo a Fanpage.it è stato l'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, il quale ha chiarito le ragioni per cui la prossima puntata di Falsissimo andrà comunque online.