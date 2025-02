video suggerito

Chiara Ferragni vuole diffidare Corona per le rivelazioni sui tradimenti: gli avvocati si sono già parlati Chiara Ferragni vorrebbe diffidare Fabrizio Corona prima della pubblicazione delle nuove presunte rivelazioni su di lei come moglie di Fedez e come madre. Secondo quanto apprende Fanpage.it, gli avvocati dei due si sono già confrontati telefonicamente.

A cura di Redazione Spettacolo

Chiara Ferragni avrebbe l'intenzione di diffidare Fabrizio Corona. L'indiscrezione viene confermata a Fanpage.it dall'avvocato Ivano Chiesa, difensore dell'ex paparazzo dei vip, che conferma di aver sentito i legali dell'influencer nella sera di ieri 31 gennaio: al momento però nulla avrebbe ancora nelle mani Corona. Se tutto verrà confermato anche nero su bianco, non sarà che l'ennesimo capitolo di una storia giuridica (e non) la cui fine sembra sempre più lontana. L'intenzione di diffidare potrebbe derivare anche dall'annuncio di Corona di una nuova puntata di Falsissimo totalmente dedicata a lei come moglie e madre.

Perché Chiara Ferragni potrebbe aver diffidato Fabrizio Corona

A pochi giorni dal rinvio a giudizio per truffa aggravata nei confronti di Chiara Ferragni sul caso Pandoro e Uova di Pasqua, l'influencer potrebbe aver deciso – dopo un incontro con il suo staff e i suoi avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana – di diffidare Fabrizio Corona cercando, molto probabilmente, di porre fine all'ondata di gossip delle ultime ore. Da dove è partita questa intenzione?

L'ex paparazzo in una puntata della sua rubrica Falsissimo ha rivelato la relazione extraconiugale tra Fedez e Angelica Montini riducendo il matrimonio tra il rapper e Ferragni a una "finzione". Dopo l'uscite della puntata, ci sono state dichiarazioni a catena. Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio, affidando la sua verità a storie Instagram: ha spiegato che lo scorso Natale Fedez le ha confessato di avere un'amante dal 2017 e di aver persino pensato di non sposarla pochi giorni prima delle nozze. Dichiarazioni smentite poche ore dopo dal cantante che ha ribadito di aver amato la sua ex moglie e di non aver mai avuto dubbi se presentarsi all'altare o meno.

Lo "scontro" da Fedez-Ferragni si è poi spostato su Ferragni-Corona. Nel dettaglio: in alcune storie Instagram, l'influencer sosteneva che l'ex marito avesse deciso "insieme al suo amico (ovvero Corona)" di rendere pubblica la relazione tra il rapper e l'amante Angelica Montini, che sarebbe durata per tutto il loro matrimonio. La reazione di Corona non si è fatta attendere: "Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto". Non finendo qui: l'ex re dei paparazzi ha voluto ribadire che l'influencer abbia costantemente tradito il marito Fedez durante il loro matrimonio. Facendo il nome di Achille Lauro come possibile amante.

L'oggetto della diffida e Sanremo alle porte

Adesso lo tsunami del gossip potrebbe trovare spazio anche per vie legali. L'intenzione di diffidare Fabrizio Corona c'è, non resta che attendere la conferma nelle prossime ore. Così come bisognerà capire l'oggetto della diffida. Inoltre, non è escluso che Fabrizio Corona ne sia l'unico destinatario. Certo è che Corona ha annunciato nuove rivelazioni in una puntata di Falsissimo totalmente dedicata a Chiara Ferragni come moglie e madre: la diffida potrebbe così bloccare tutto.

Da fonti Fanpage.it invece al momento si apprende che Chiara Ferragni non ha intenzione di procedere con una denuncia. Ma domani è un altro giorno e la sensazione è che questo non sia l'ultimo capitolo. E Sanremo è alle porte.

Articolo di Giorgia Venturini