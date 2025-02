video suggerito

Achille Lauro sul flirt con Chiara Ferragni: "Lascio il gossip a chi ha solo quello per esistere" Achille Lauro parla per la prima volta delle voci sul suo presunto flirt con Chiara Ferragni. Il cantante ne prende le distanze e dichiara di voler lasciare il gossip a chi può sostentarsi solo di questo.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il gossip scoppiato a seguito delle dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, anche Achille Lauro, uno dei protagonisti della vicenda tra Fedez e Chiara Ferragni, dice la sua sulla questione cercando di allontanare da sé le dichiarazioni scandalistiche degli ultimi giorni.

Achille Lauro parla del flirt con Ferragni

È nel corso di una conferenza stampa che Achille Lauro parla per la prima volta delle affermazioni di Fabrizio Corona, secondo cui avrebbe avuto un flirt con Chiara Ferragni. Successivamente anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica, ha poi aggiunto ulteriori informazioni in merito alla faccenda, parlando in maniera dettagliata degli incontri che il cantante avrebbe avuto con l'imprenditrice digitale. A domanda rivolta dai giornalisti sull'argomento, Lauro ha risposto con fermezza dicendo:

In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti. Sto tanto all'estero, non seguo e non mi piace. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso.

Achille Lauro in gara a Sanremo 2025

Il cantante, in gara a Sanremo con il brano Incoscienti giovani, sembra voler prendere le distanze dal gossip circolato in queste settimane, affinché la sua performance non venga intaccata da altre questioni che non abbiano a che fare con la musica e la sua partecipazione al Festival. Lauro, quindi, non commenta in maniera puntuale, non smentisce e nemmeno conferma quanto emerso, ma se ne discosta come se non fosse affar suo, in maniera differente da Fedez che, invece, si è trovato nella condizione di dover chiarire quanto detto da Corona e anche Chiara Ferragni ha fatto lo stesso. L'imprenditrice, però, non ha fatto menzione dei gossip sulla frequentazione con il cantante romano.