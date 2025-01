video suggerito

"Come Chiara Ferragni tradì Fedez con Achille Lauro", emergono i dettagli della storia segreta con il cantante Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro e per questo motivo i due cantanti che firmarono insieme la hit "Mille" non sono più amici. Dopo le parole di Fabrizio Corona, emergono nuovi dettagli da Alessandro Rosica sulla relazione segreta dell'influencer con l'amico del marito.

A cura di Gaia Martino

Al triangolo Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini si aggiunge anche Achille Lauro, il cantante – ex amico del rapper – recentemente accostato all'imprenditrice digitale come suo presunto amante. Fabrizio Corona sostiene che Fedez non è stato l'unico ad aver tradito nella relazione: anche l'influencer avrebbe avuto una storia parallela al matrimonio e l'uomo in questione sarebbe il cantante che con Fedez ha firmato la hit "Mille" tre anni fa. A raccontare alcuni dettagli sulla presunta storia segreta è Alessandro Rosica, influencer esperto del pettegolezzo online.

"Chiara Ferragni ha frequentato Achille Lauro per alcuni giorni"

In alcune Instagram stories Alessandro Rosica ha raccontato che "Federico Lucia non parla più con Achille Lauro" dopo aver scoperto la relazione segreta tra lui e la sua ormai ex moglie. Stando al racconto dell'influencer del pettegolezzo online, fu Fedez a raccontargli che Chiara Ferragni partecipò a una festa a casa di Achille Lauro e "rimase lì tutta la notte": si sarebbero frequentati per alcuni giorni, si legge, anche grazie all'aiuto delle amiche dell'influencer che "la coprivano". Il rapper scoprì tutto grazie ad alcuni messaggi nonostante la Ferragni avesse "eliminato qualche chat". Stando a questo racconto, Fedez andò a parlare con Achille Lauro il quale gli confermò tutto: "Da allora ognuno per la sua strada".

IG stories Alessandro Rosica

Anche Fabrizio Corona si è detto pronto a raccontare ulteriori dettagli sul tradimento della Ferragni. Dopo le parole dell'influencer pubblicate ieri sera, l'ex re dei paparazzi ha scritto in una story: "Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron*ate racconti da 15 anni. Tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l'amore reale che hai vissuto tradento costantemente. Incominciamo da uno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sco*ato?".

Quando Achille Lauro chiamò Chiara Ferragni "amore" davanti a Fedez

Un video di Fedez e Achille Lauro realizzato durante un'estate trascorsa insieme sta circolando sui social in queste ore. Nel video postato sui social il rapper si rivolgeva alla moglie riprendendosi accanto al cantante: "Amore guarda con chi sono". Al suo fianco Lauro rispondeva così: "Ciao amore, ci vediamo a Roma". Immediata la replica del rapper: "Come amore, scusami?".