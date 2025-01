Cosa ha detto Chiara Ferragni sulla vita con Fedez e sulla storia con Angelica Montini e cosa ha risposto Corona

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Continuano ad aggiungersi nuovi tasselli nella vicenda che coinvolge Fedez, Chiara Ferragni e Fabrizio Corona. Quest'ultimo, nel suo format Falsissimo, ha reso pubblica la storia d'amore tra il rapper e Angelica Montini, che sarebbe iniziata nel 2017. Di fronte a queste rivelazioni, l'influencer ha rotto il silenzio e raccontato per la prima volta la sua verità, svelando alcuni dettagli sul matrimonio: "Aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio. Ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro". Ferragni ha menzionato anche l'ex re dei paparazzi che, chiamato in causa, ha prontamente replicato: "Hai vissuto l'amore tradendolo costantemente". Ecco tutto quello che è successo negli ultimi giorni.

Cosa ha detto Chiara Ferragni su Fabrizio Corona

Nel suo format Falsissimo, Fabrizio Corona ha reso pubblica per la prima volta la relazione di Fedez con l'amante Angelica Montini, supportando il tutto con chat e telefonate. A distanza di poche ore, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio commentando la vicenda con alcune storie Instagram. L'influencer ha spiegato di aver saputo di ‘questa amante' solo quando il marito gliel'ha confidato prima di Natale, anche se la relazione era iniziata nel 2017, ancor prima del loro matrimonio. Nel lungo sfogo di Ferragni, anche un riferimento a Corona, che viene definito ‘amico' di Fedez: "Decidere a tavolino insieme al suo amico ulteriori dettagli da far uscire pubblicamente probabilmente per vendicarsi dell'amore non più corrisposto dell'amante è stato un colpo davvero basso".

La risposta di Fabrizio Corona: "Hai tradito costantemente Fedez"

A distanza di poco tempo dalle parole di Ferragni è arrivata la replica diretta di Fabrizio Corona: l'ex re dei paparazzi ha attaccato l'influencer sostenendo che anche lei abbia "tradito costantemente" il marito. Tra i suoi presunti amanti, spiega Corona in una storia Instagram, ci sarebbe anche un noto cantante: "Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest'anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?".

Fedez ha lasciato Ferragni, lei l'ha cacciato di casa per tradimenti

Era febbraio 2024 quando voci di crisi tra i Ferragnez erano diventate sempre più insistenti. Nello stesso periodo è poi arrivato l'annuncio della separazione: dopo 7 anni di matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni non erano più una coppia. Tante le ricostruzioni sulla vicenda che si sono susseguite, senza mai una reale spiegazione da parte diretti interessati. A fare chiarezza ci pensa ora Ferragni che, sempre nel lungo sfogo su Instagram, ha spiegato di essere stata "mollata da un giorno all'altro" nel suo "primo periodo di difficoltà". Poi ha confermato di essere stata lei a cacciare il marito di casa "dopo aver scoperto un tradimento in quei giorni". Nonostante la situazione, ha scelto di mantenere pubblicamente il silenzio: "Non ho detto nulla pubblicamente nei mesi a seguire, neanche dopo tutto lo schifo che ho scoperto veniva fatto costantemente alle mie spalle mentre io facevo di tutto per cercare di farlo uscire dai momenti bui, ignara di tutto questo".

Fedez ha pensato di non sposare Chiara Ferragni

Per tutta la durata del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez avrebbe portato avanti una relazione parallela con Angelica Montini. La ragazza, imprenditrice milanese e proprietaria di un brand di moda, sarebbe stata la sua amante per oltre 7 anni e il rapper l'avrebbe amata tanto da pensare persino di non convolare a nozze con Ferragni. "Aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente. Ho vomitato, ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro ma ho sofferto in silenzio", ha spiegato l'influencer.

Fedez, però, ha ammesso di avere un'amante solamente nel dicembre 2024, quando i ‘Ferragnez' ormai pubblicamente non esistevano più. La rivelazione, spiega l'imprenditrice digitale, risale a qualche giorno prima di Natale: "Federico mi ha chiamata (ben consapevole di parlare con me al telefono) e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017".