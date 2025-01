video suggerito

Chi è davvero Angelica Montini: Fedez l'avrebbe amata prima, durante e dopo il matrimonio con Chiara Ferragni Angelica Montini è una stilista emergente che gravita nell'universo della Milano Bene, protagonista delle rivelazioni di Fabrizio Corona riguardanti una storia 'segreta' con Fedez.

Angelica Montini è il nuovo nome che gravita nelle notizie di gossip legate a Fedez dopo le rivelazioni che Fabrizio Corona ha fatto nel suo podcast YouTube Falsissimo, ipotizzando il matrimonio con Chiara Ferragni come "finto dall'inizio". Angelica Montini è una giovane stilista milanese, di ottima famiglia e di ottimi studi. È direttrice creativa di un brand che porta il suo nome, Angelica Montini Studios, e sarebbe stata legata al rampollo di una nota famiglia d'imprenditori specializzata nell'industria dolciaria.

Che lavoro fa Angelica Montini

Angelica Montini è una stilista emergente di 28 anni che gravita nell'universo della Milano Bene, dei "circolini" per citare Fabrizio Corona. Si legge sul sito del suo brand, Angelica Montini Studios, che con i suoi lavori si ritiene lontano dai cliché delle "case di moda di Milano, dagli atelier di Parigi e dalle riviste patinate nelle edicole" puntando tutto su un'idea della moda naturale e alternativo. Il suo brand su Instagram, canale @angelicamontini.studios, conta al momento circa 56mila follower. Ha un profilo personale, @angelica_montini, da 30mila follower che al momento è privato.

La storia con Fedez vissuta di nascosto secondo Fabrizio Corona

Fabrizio Corona attribuisce ad Angelica Montini una sorta di "ragazza ombra" di Fedez. Nel video postato su YouTube, Corona mostra screenshot di chat, audio telefonici di lei e ricostruisce una serie di eventi accaduti nel corso degli anni. Già, per esempio, al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, lui poco prima di pronunciare il fatidico sì avrebbe detto ad Angelica Montini di sentirsi pronto a mandare all'aria tutto. Secondo quanto ricostruito da Corona, Angelica avrebbe sempre cercato di non rovinare la vita pubblica di Fedez, anche perché lei stessa aveva già una relazione. Tutto sarebbe precipitato quando il compagno di Angelica Montini ha scoperto la storia con Fedez, questo almeno è quanto riferisce Corona. Da questo punto, emerge anche con chiarezza perché Fedez si sarebbe comportato in quel modo ‘strano' a Sarà Sanremo: "Due giorni prima, Angelica gli aveva scritto: ‘Mi spiace, ma non provo più lo stesso'. Nonostante le avessi consigliato di non farlo, lei lo ha chiamato lo stesso poco prima che salisse sul palco. Sono rimasti al telefono per mezz’ora". Fedez avrebbe quindi ingerito una boccetta di un potente sedativo e solo con l'intervento tempestivo di un medico si sarebbe scongiurato il peggio. Anche Carlo Conti sapeva della situazione, ma ha evitato di utilizzare il fatto per scopi diversi come quello degli ascolti tv.