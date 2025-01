video suggerito

Fedez e la crisi a Sarà Sanremo, Corona: "Conti ha evitato di usare una tragedia per fare ascolti" Tra i retroscena esclusivi di Corona sulla vicenda Fedez e Angelica Montini, ci sarebbe quello legato a Sarà Sanremo, dove Fedez era apparso visibilmente confuso. Stando a quanto afferma Corona, Fedez avrebbe preso una boccetta di sedativi ore prima di andare in scena. Corona sottolinea la discrezione di Carlo Conti: "Carlo sapeva, ma è stato zitto".

A cura di Andrea Parrella

È enorme la risonanza che stanno avendo in queste ore i retroscena di Fabrizio Corona su Fedez, la sua relazione con Chiara Ferragni e il presunto innamoramento per un'altra donna, Angelica Montini. All'interno di questa ricostruzione, Corona racconta in particolare di un tentativo di autolesionismo che sarebbe avvenuto a cavallo della messa in onda di Sarà Sanremo, che darebbe una spiegazione alle immagini di un Fedez visibilmente in confusione, al fianco di Carlo Conti che lo ha accompagnato dopo pochi secondi fuori dalla scena.

Fedez prima di Sarà Sanremo, secondo Corona avrebbe preso sedativi

Secondo Corona "la Rai aveva deciso di metterlo nel primo blocco", cosa che non si è poi verificata. In queste stesse ore, afferma Corona, avverrebbe una chiamata tra Fedez e Angelica Montini che getterebbe nel panico il rapper: "Chiedo a lei di non scrivergli quel giorno, perché è a Sanremo. Ma lei lo chiama, trenta minuti di telefonata. Poi lui chiama, la voce è disperata. È in una camera di hotel, la madre è sul palco ad aspettarlo. ‘Ho preso una boccetta di Minias', mi dice, ‘ti sto sto mandando un messaggio che ho scritto prima, se succede qualcosa fallo scrivere ai miei figli'.

Corona sulla crisi di Fedez: "Conti era stato avvisato"

Corona prosegue spiegando che "pian piano la sua voce diminuisce, chiamo la madre e le dico che il figlio ha fatto una stupidaggine. Lei non sapeva nulla. Bussa e Federico le apre. Le consiglio di non chiamare un'ambulanza, se lo fai domani siete su tutti i giornali". A questo punto, stando a quanto afferma Corona, verrebbe avvertito anche Carlo Conti: "Capisce ma sta zitto. Per la prima volta abbiamo trovato un conduttore che non usa una tragedia per fare ascolti, bravo". Quindi Corona riuscirebbe a mettersi di nuovo in contatto con Fedez, che convincerebbe ad andare comunque in scena per presentare la sua canzone: "Gli dico di salire su quel palco, perché sennò viene a saperlo tutta Italia. Dopo guardo il telefono e vedo le immagini di Fedez, un ectoplasma, una persona non in sé, completamente dissociata, che ripete a macchinetta le parole e che viene accompagnato da Carlo Conti all'uscita".

Le parole di Fedez su quel momento a Sarà Sanremo

A proposito di quel momento, Fedez aveva commentato poche ore dopo l'accaduto, per tranquillizzare i suoi fan: "Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po' giù. Ma ero tranquillo. Non so perchè ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti".