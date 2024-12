Fedez in confusione a Sarà Sanremo, parla la madre: “Non è successo niente di grave”

video suggerito

Dopo la partecipazione di Fedez a Sarà Sanremo, nella quale si è mostrato leggermente gonfio in viso e un po' disorientato, si continua a parlare sui social di quanto successo ieri sera. La signora Annamaria Berrinzaghi, madre dell'artista nonché manager, tranquillizza tutti all'Adnkronos: "Non è successo niente di grave, più di questo non voglio dire". Poche parole ma dirette a tranquillizzare quanti, dopo la serata di ieri, avevano reagito sui social con grande preoccupazione.

Cosa è successo a Fedez

Fedez è stato tra gli ospiti di Sarà Sanremo per svelare il titolo della propria canzone e come lui, erano presenti anche gli altri 29 Big. Uno alla volta, i cantanti si sono avvicendati sul palco per rivelare il titolo della canzone e di cosa parla. Poche battute, uno scambio di meno di un paio di minuti. Al momento di entrare sul palco, Fedez è apparso immediatamente molto disorientato. Ha presentato la canzone, "Battiti", e poi ha utilizzato poche parole per definirla:

È una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d'amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione.

La citazione sui social

Dopo Sarà Sanremo, Fedez ha pubblicato su Instagram un post per annunciare Battito, che canterà sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025, con tanto di didascalia: “Solo io e la mia penna contro il resto del mondo”. Si tratta di una citazione di Sembra semplice, un suo vecchio brano in cui parla del peso del successo e alla conseguenze che questo può causare a chi non sa gestirlo: "Quanti baci falsi, e quante mani che si stringono / Ma in questo ambiente viscido gli amici non esistono / Per quanto può esser bello stare sotto i riflettori / Quelle luci non ti seguono una volta che sei fuori". Più di una volta il rapper ha parlato della difficoltà di non sentirsi a proprio agio col successo e con la vita da artista.