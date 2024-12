video suggerito

Fedez cita una sua vecchia canzone dopo Sarà Sanremo: “Rivoglio indietro la mia vita” Dopo Sarà Sanremo, Fedez ha pubblicato su Instagram un post per annunciare Battito, che canterà sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025, con tanto di didascalia: “Solo io e la mia penna contro il resto del mondo”. Si tratta di una citazione di Sembra semplice, un suo vecchio brano in cui parla del peso del successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

La partecipazione di Fedez a Sarà Sanremo si è trasformata in un caso mediatico. Ieri sera il rapper ha annunciato Battito, che canterà sul palco dell'Ariston a Sanremo 2025, ma in quei pochi istanti ha restituito agli spettatori la sensazione che qualcosa non andasse. Che sia stato il tono della voce basso o lo sguardo che sembrava non riuscire a sostenere quello di Carlo Conti, gli utenti hanno cominciato a ipotizzare che non stia passando un bel momento. In effetti, dopo pochi minuti dal suo ingresso, Fedez ha postato su Instagram un post per annunciare la nuova canzone, con tanto di didascalia: "Solo io e la mia penna contro il resto del mondo". Si tratta di una citazione di Sembra semplice, un suo vecchio brano del 2013 in cui parla del peso del successo e di quanto questo lo faccia sentire a disagio. Ecco cosa dice il brano.

Cosa dice il brano che Fedez ha citato dopo Sarà Sanremo

"Finisce sempre bene, altrimenti non è finita / Me l'hanno sempre detto ma io non ci credo mica / E per quanto il tempo può rimarginare una ferita / Io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita". Sono queste alcune delle strofe di Sembra Semplice, il brano che Fedez ha citato a corredo del post su Instagram dopo Sarà Sanremo. Il testo della canzone, composta insieme a J-Ax nel 2013, lascia pensare a un riferimento al momento complicato che sta affrontando dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Su X, infatti, sono centinaia gli utenti che credono si tratti proprio di un messaggio cifrato per l'influencer.

La canzone è un chiaro attacco al successo e alla conseguenze che questo può causare a chi non sa gestirlo: "Quanti baci falsi, e quante mani che si stringono / Ma in questo ambiente viscido gli amici non esistono / Per quanto può esser bello stare sotto i riflettori / Quelle luci non ti seguono una volta che sei fuori", cita ancora la canzone. Non a caso, più di una volta il rapper ha parlato di essersi spesso sentito un pesce fuor d'acqua nella sua vita fatta di sfarzo e perfezione apparente. Nel documentario The Ferragnez su Prime Video, aveva anche raccontato di non sentirsi sempre a suo agio in compagnia degli amici di Ferragni. Visto che, secondo lui, molti di loro le stanno accanto solo per convenienza. Nel brano, infine, il rapper parla di quanto gli pesi non poter liberamente mostrare la sua sofferenza, vista la sua immagine pubblica:

Vado alla cassa e chiedo quant'è il prezzo del successo

E a saperlo prima forse avrei già smesso

Non c'è niente da capire, non c'è niente da spartire

Il successo a volte toglie il privilegio di soffrire

La reazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non si è espressa in modo diretto sulla partecipazione di Fedez a Sanremo, né tantomeno l'ha fatto ieri dopo l'annuncio del titolo del brano che canterà. Poco dopo la sua comparsa in tv, però, nelle stories ha pubblicato una foto presente in un carosello che aveva postato su Instagram qualche ora prima, in cui celebra l'amore attraverso vari scatti. Tra questi, lo screen di un messaggio che recita: "Ricordati di desiderare qualcuno che ti custodisca". Che si tratti di una frecciata al suo ex marito o meno, la donna al momento sembra concentrata sulla sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera.