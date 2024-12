Fedez torna sui social dopo Sarà Sanremo con una frecciata a Tony Effe e Selvaggia Lucarelli, poi cancella tutto Dopo la sua partecipazione a Sarà Sanremo in cui era sembrato confuso e disorientato, Fedez rompe il silenzio sui social con una story, poi cancellata poco dopo la pubblicazione. Il messaggio non è diretto, ma potrebbe trattarsi di una frecciata a Tony Effe e Selvaggia Lucarelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la sua partecipazione a Sarà Sanremo in cui era sembrato confuso e disorientato, Fedez rompe il silenzio sui social con una story, poi cancellata poco dopo la pubblicazione. Il messaggio non è diretto, ma potrebbe trattarsi di una frecciata a Tony Effe, che dopo la sua esclusione dal concerto di Capodanno a Roma aveva gridato alla censura, seguito a ruota da una serie di artisti, tra cui Emma Marrone, Mahmood e Mara Sattei. A sostenerlo era stata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che giorni fa aveva scritto: "La musica, come tutta l'arte, si discute. Non si censura". Su Instagram, a corredo di un video in cui canta una canzone del gruppo Fckyourclique, Fedez ha scritto: "L'arte è arte", seguita da una serie di altri luoghi comuni ripresi in modo ironico.

La story pubblicata da Fedez e poi cancellata

Dopo la sua partecipazione a Sarà Sanremo, molti si aspettavano che Fedez tornasse sui social rassicurando chi si era preoccupato per la sua salute, viste le voci su un presunto malore circolate su di lui dopo che aveva lasciato il palco. La situazione, poi, era stata chiarita da sua madre Annamaria Berrinzaghi, che aveva detto: “Non è successo niente di grave, più di questo non voglio dire”. Nessun riferimento diretto, invece, da parte del rapper a quanto accaduto al Casinò di Sanremo due sere fa. La story pubblicata su Instagram, poi cancellata, sembra invece una frecciata a Tony Effe e Selvaggia Lucarelli.

Il rapper ha scritto ironicamente: "L'arte è arte", seguito da una serie di altri luoghi comuni: "Il nuoto è uno sport completo, Maradona non si allenava mai, il libro è meglio del film, il gatto è l'animale meno impegnativo, il genitore è il mestiere più difficile, uno straordinario Tony Servillo". La canzone di sottofondo è un brano della band Fckyourclique, nota per le canzoni dallo stile urban e "politicamente scorrette", che già su Real Talk il rapper aveva detto di apprezzare. Tra le frasi che Fedez canticchia, a distinguersi è quella che sembra riferita alla sua partecipazione a Sanremo: "Questo è l'anno in cui tutta la scena ci fa il c*lo".

Cosa è successo a Fedez a Sarà Sanremo

Fedez è stato tra gli ospiti di Sarà Sanremo per svelare il titolo della canzone che canterà a Sanremo 2025. Uno alla volta, i cantanti si sono avvicendati sul palco per rivelare il titolo della canzone e di cosa parla. Poche battute, uno scambio di meno di un paio di minuti: al momento di entrare sul palco, il rapper è apparso immediatamente molto disorientato. Ha presentato la canzone, chiamata "Battiti", e poi ha utilizzato poche parole per definirla: "È una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d'amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione".