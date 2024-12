Fedez in confusione a Sarà Sanremo, Carlo Conti lo accompagna fuori scena dopo la presentazione

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Non è passata inosservata la presenza di Fedez a Sarà Sanremo. L'artista è rimasto sul palco per un minuto scarso, ma in pochi istanti ha restituito agli spettatori una sensazione di disagio, la percezione che qualcosa non andasse. L'occasione è quella della serata in cui gli artisti in gara a Sanremo 2025 svelano per la prima volta il titolo dei brani in gara. Il rapper, annunciato da Carlo Conti lo scorso 1 dicembre come uno dei Big, fa il suo ingresso in scena quasi a fine serata, a ridosso della mezzanotte.

Le parole di Fedez sulla sua canzone che parla di depressione

Fedez appare confuso, ha gli occhi gonfi, la parlata leggermente rallentata. Carlo Conti prova a coinvolgerlo nella conversazione, seppur breve, ma l'artista risponde a monosillabi. Si limita a dire il titolo della canzone, Battito, e quando il conduttore gli chiede di commentare brevemente il contenuto del pezzo, Fedez la descrive come "una dicotomia tra quella che può essere una canzone d'amore dedicata ad una donna, ma quella donna è identificata nella depressione".

Poi al momento del congedo il conduttore gli indica di uscire da lì dove è entrato, a differenza di tutti gli altri artisti presentati nel corso della serata che invece lasciano la scena da un'uscita laterale. Sebbene Fedez e Conti sembrino intendersi su questo cambio di programma, come se si trattasse di una decisione già programmata o figlia di un piccolo imprevisto nel dietro le quinte, Fedez dà l'impressione di essere leggermente rallentato, tanto che Conti lo abbraccia quasi a portarlo con sé, accompagnandolo fuori scena.

Il post dell'artista e i commenti sui social

Un leggero imbarazzo per la scena che trova riscontro anche nel consistente flusso di commenti che si sviluppa sui social nei minuti successivi all'apparizione in scena di Fedez, che per altro precede di pochi minuti la fine della serata. Poco dopo la fine della trasmissione il post di Fedez sui social, con cui annuncia il titolo della sua canzone senza riferimenti particolari all'accaduto, ma non mancano nei commenti utenti che gli chiedono delle sue condizioni di salute e mostrano al cantante solidarietà.