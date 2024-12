video suggerito

Sanremo 2025, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti La lista dei Big di Sanremo 2025, annunciata da Carlo Conti nel corso del Tg1 delle 13.30 del 1 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

111 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sanremo 2025 si avvicina e prende forma la quarta edizione condotta da Carlo Conti, che torna alla direzione artistica e conduzione del Festival da quest'anno e annuncia i nomi dei 30 Big che parteciperanno all'edizione in scena dall'11 febbraio al 15 febbraio 2025. Nel corso dell'edizione del Tg1 delle 13.30 di domenica 1 dicembre Conti, come di consueto ormai da alcune edizioni a questa parte, annuncia i nomi degli artisti scelti per andare a comporre il cast artistico di questa edizione, che si completerà poi con i partecipanti alla sezione Nuove Proposte, scelti con la finale di Sanremo Giovani del prossimo 10 dicembre.

La lista dei cantanti a Sanremo 2025

Carlo Conti presente in studio nel corso dell'edizione del Tg1 dell'ora di pranzo, replicando sostanzialmente un format lanciato da Amadeus negli anni scorsi, in considerazione dell'ampia diffusione del telegiornale della prima rete. Conti preannuncia che il numero di cantanti in gara è superiore a quello inizialmente annunciato di 24 artisti. Ecco chi sono i 30 cantanti di Sanremo 2025:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

the Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Il regolamento per i big in gara

Il regolamento di Sanremo 2025 ha subito pochi ma decisi cambiamenti sostanziali rispetto alle scorse edizioni, segno della volontà di Carlo Conti di imporre un proprio passo e una sua impronta di riconoscimento. Anzitutto la reintroduzione di una separazione tra Nuove Proposte e Big, categorie che negli ultimi due anni erano stato annullate in favore di un'unica gara. Inoltre, dettaglio non irrilevante, il cambiamento della serata Cover che diventa a tutti gli effetti una gara separata dalle altre serate, con la possibilità per gli artisti di esibirsi anche insieme a cantanti in gara. Un regolamento che è stato quindi rielaborato in funzione delle esigenze del direttore artistico di Sanremo 2025, che torna alla conduzione del Festival a sette anni di distanza dall'ultima volta, dopo un ciclo di tre edizioni molto fortunato sotto il profilo degli ascolti, considerato anticamera della rivoluzione degli ultimi anni.