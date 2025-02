Eco di Joan Thiele, testo e significato della canzone al Festival di Sanremo 2025

video suggerito

Joan Thiele, Sanremo 2025

Joan Thiele, nome d'arte di Alessandra Joan Thiele, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Eco. Un brano con un forte immaginario legato alla sua infanzia, un invito ad affrontare le proprie paure. Si tratta del debutto al Festival di Sanremo, nei 29 big in gara, per la cantautrice e musicista italiana di origini colombiane. Hanno lavorato al brano anche Federica Abbate, Mace ed Emanuele Triglia. Qui il testo e il significato di Eco.

Il testo di Eco, la canzone di Joan Thiele

E ti giuro non ho più bisogno di fingere

Questa mia vita è il mio viaggio ed io

Traccio da sola le scelte che faccio

Ma se ci sei tu

Ho più coraggio

E ricordo quando eri bambino

E restavamo ore abbracciati nel letto

Per sentirci grandi e la musica poi ci baciava

Per farci sentire un po’ meno soli

Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

(Bang bang woo)

E ti giuro se il tempo è una linea che cambia

Sarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le cose

Ma se ci sei tu

Sì, resto calma

Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

E quando ti senti più fragile

Cambia la pelle

Equilibrio instabile

Fidati è meglio sbagliare che restare immobile

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

(Bang bang woo)

Il significato di Eco a Sanremo 2025

Joan Thiele è tra le protagoniste sul palco del Festival di Sanremo 2025: per l'esordio ufficiale alla kermesse ligure si esibisce con Eco. Una canzone a cui hanno lavorato anche Federica Abbate, Mace ed Emanuele Triglia. Il brano pesca nel repertorio italiano delle colonne sonore, avvicinadosi anche all'elettropop di Billie Eilish. Racconta attraverso alcune immagini della sua infanzia, l'importanza di affrontare le proprie paure. La cantante ha raccontato così il brano nell'intervista disponibile su Rai Play: "È una canzone che parla dell’importanza di affrontare le proprie paure e di difendere le proprie idee sempre. Un brano per me molto importante, nato all’incirca un anno fa. È uno di quei pezzi che nascono da soli. Ho iniziato a scriverlo piangendo ed è stato emotivamente molto forte. Se fosse un’immagine, potrebbe essere una bellissima chitarra elettrica".