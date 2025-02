video suggerito

Il messaggio nascosto nella giacca di Fedez a Sanremo: cosa c'era scritto e il significato Fedez è stato uno dei protagonisti più amati di Sanremo 2025 col brano Battiti, classificatosi al quarto posto in finalissima. In quanti sanno che nella sua giacca ha voluto far ricamare un messaggio simbolico?

A cura di Valeria Paglionico

Fedez si è classificato al quarto posto al Festival di Sanremo 2025: con il brano Battito ha conquistato tutti, portando l'attenzione su un tema difficile e spesso sottovalutato come la depressione. Sebbene prima dell'evento fosse finito al centro del gossip a causa dei tradimenti a Chiara Ferragni, una volta arrivato all'Ariston ha preferito tenersi lontano dalle polemiche e concentrarsi solo sulla musica. Il suo obiettivo? Dare il via a una nuova fase della sua vita, dove la scrittura e le canzoni tornano a essere centrali. A rendere le performance sanremesi ancora più d'impatto sono state le lentine con pupille nere e dilatate che ha indossato fin dal green carpet ma la cosa che in pochi sanno è che anche negli abiti ha nascosto un messaggio simbolico.

Lo stile dark di Fedez a Sanremo

Per il ritorno a Sanremo a 3 anni di distanza dal secondo posto con Francesca Michielin, Fedez ha voluto curare il suo stile nei minimi dettagli, apparendo classy e lineare. Seguito dallo stylist Giulio Casagrande, ha scelto una serie di completi custom di Atelier Versace, Maison della sua amica Donatella Versace che lo aveva già vestito in passato sul palco dell'Ariston.

Fedez in Atelier Versace

In questo 2025, però, a trionfare è stato il nero, colore che rappresentava alla perfezione il mood dark del brano Battito. Fedez lo ha declinato con originalità tra camicie a stampa barocca tono su tono e polsini di cristalli black ma non ha mai aggiunto qualche piccolo tocco di colore. Sui social, però, ha condiviso un dettaglio molto originale nascosto nella giacca.

Fedez in Atelier Versace

Cosa c'è scritto sull'etichetta della giacca sanremese di Fedez

Nel blazer che Fedez ha indossato durante la prima esibizione sanremese c'erano cucite due etichette, una con la firma di Atelier Versace, la seconda personalizzata con la scritta “Temet Nosce”, che letteralmente significa "Conosci te stesso".

Fedez in Atelier Versace

Il cantante non ha aggiunto quel piccolo dettaglio a caso: già prima del Festival aveva lasciato in vista il nuovo tatuaggio sul collo che riproduce a caratteri gotici questa massima, a prova del fatto che è diventata il suo nuovo mantra. Pare proprio che Fedez voglia lasciarsi definitivamente il passato alle spalle, concentrandosi solo su se stesso e sulla sua carriera e tendendo lontani i gossip che lo riguardano.