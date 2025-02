Fedez toglie la giacca, nella seconda serata di Sanremo restano gli occhi neri e la camicia dark

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Fedez è tra i grandi protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano Battito. Nelle ultime settimane si è parlato molto di lui per lo scoop sui tradimenti a Chiara Ferragni ma, nonostante ciò, non ha voluto rinunciare all'esperienza all'Ariston. Dopo essere intervenuto sulla questione con alcune Stories, ha deciso di allontanarsi da ogni tipo di gossip e di concentrarsi solo sulla musica. Lo ha dimostrato durante la prima esibizione nella serata inaugurale, in occasione della quale è apparso concentratissimo ed emozionato (con tanto di occhi neri e dilatati a tema con il testo della canzone). In quanti conoscono il dettaglio "nascosto" nella sua giacca?

Chi ha firmato il secondo look di Fedez a Sanremo 2025

Per la seconda esibizione sul palco del teatro Ariston, quella andata in scena oggi a Sanremo 2025, Fedez è tornato a puntare tutto sul nero, colore simbolo dell'argomento che affronta nel brano Battiti, la depressione. Seguito dallo stylist Giulio Casagrande, ha sfoggiato un nuovo look total black firmato Atelier Versace (Maison della sua migliore amica Donatella Versace). Niente più giacca, ha abbinato i pantaloni con chiusura Medusa a una semplice camicia di seta nera a stampa barocca tono su tono e a un paio di stivaletti di pelle in tinta.

Fedez in Atelier Versace

Il dettaglio personalizzato nella giacca di Fedez

Sebbene a primo impatto il nuovo stile di Fedez sembri decisamente minimal, in verità nasconde dei dettagli personalizzati. Come rivelato dal cantante in persona sui social, all'interno della giacca che aveva indossato ieri sera sono state cucite due etichette: la prima con la firma di Atelier Versace, la seconda personalizzata con la scritta “Temet Nosce”. Cosa significa? “Conosci te stesso” ed è una massima di origini greche a cui il rapper sembra essere molto legato. Qualche giorno fa, infatti, mentre era alle prese con le prove all'Ariston con Marco Masini aveva rivelato un nuovo tatuaggio dietro al collo che riproduceva proprio questo "mantra". Conoscere più a fondo se stesso lo avrà aiutato ad affrontare il recente momento difficile?

Il dettaglio personalizzato nella giacca