La classifica delle città del mondo perfette da visitare a piedi: al primo posto un’italiana

Passeggiando: è questo il modo migliore per conoscere una città. A piedi si va realmente alla scoperta del posto, si scoprono le sue bellezze, sia quelle più conosciute che le gemme nascoste e meno turistiche; si ha anche modo di incontrare persone, scambiare quattro chiacchiere con la gente del posto, ascoltare i consigli di altri turisti in viaggio, alla ricerca di spunti. Non tutte le città, però, sono realmente percorribili a piedi. Alcune offrono una rete di mezzi pubblici efficiente, altre rendono difficoltosi gli spostamenti, ma ci sono anche quelle perfette per lunghe passeggiate, dove non si ha alcuna necessità di affidarsi ad automobili, treni, metropolitane, autobus, taxi. Quali sono? Ce lo dice una classifica.

Quali sono le città più percorribili del mondo

Il sito web finanziario Insider Monkey ha ben pensato di stilare una classifica utile ai pedoni di tutti il mondo, a chi ama camminare a piedi quando è in vacanza e dunque ha bisogno di conoscere quali destinazioni si prestano davvero a questa preferenza. Il sito ha analizzato diversi fattori: la distanza tra le cinque principali attrazioni turistiche locali, la qualità dell'aria, il livello di sicurezza. Anche questo aspetto è fondamentale: bisogna sentirsi a sicuro e a proprio agio, soprattutto se si viaggia da soli e non si conosce bene il posto.

La ricerca ha decretato Firenze la città più vivibile a piedi del mondo. Ha tutti i vantaggi del caso, che le hanno permesso di imporsi su città europee amate e gettonate come Porto, Madrid, Amburgo. L'analisi elogia il capoluogo italiano in quanto ricchissimo di storia, arte e cultura. Il centro storico (patrimonio dell'UNESCO) può essere esplorato in appena due ore e, soprattutto, i monumenti più famosi (Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio e Piazza del Duomo) distano meno di 800 metri l'uno dall'altro.

Ci vogliono solo 10 minuti a piedi per raggiungerli. Minimo sforzo, massima resa. Occorrono invece 6-7 ore per fare un tour interamente a piedi della città. Firenze ha ottenuto ottimi punteggi anche per la pulizia e la sicurezza. Fanalino di coda della top 10 è Boston. Chiude invece la classifica complessiva, al 30esimo posto, Dubai (Emirati Arabi).

La top 10 delle migliori città pedonali del mondo