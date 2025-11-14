Quali sono le migliori città d’Europa in cui organizzare una vacanza senza auto

Nella vostra quotidianità utilizzare regolarmente l‘auto e vi ritrovate letteralmente a impazzire tra traffico e ricerca di un parcheggio? Per voi è arrivato il momento di organizzare una vacanza "car free", così da staccare davvero la spina dalla normale routine e dedicarvi al totale relax. Per farlo, però, fareste bene a scegliere una meta turistica visitabile completamente a piedi, dunque dove ci sono ottimi trasporti pubblici e percorsi pedonali agevoli. Quali sono le città d'Europa che meglio si adattano a questa esigenza?

La città europea perfetta per una vacanza "car free"

La società alberghiera Accor ha stilato una lista delle migliori città d'Europa in cui organizzare una vacanza senza auto. Per farlo ha analizzato diversi fattori, dalla percentuale di pedoni nel centro alla varierà e l'accessibilità economica dei trasporti, fino ad arrivare alla vicinanza delle attrazioni, il risultato? La scelta perfetta per coloro che in viaggio vogliono dire addio al traffico è Atene, la capitale della Grecia, che ha ottenuto un punteggio di 99,75 su 100. I quartieri come Plaka, Monastiraki e Psyrri sono tutti facilmente raggiungibili a piedi, mentre per arrivare sulla costa basta prendere un tram. Cosa dire, invece, del tragitto che porta all'aeroporto? È perfettamente collegato al centro con la metropolitana.

Quali sono le città in lista

A seguire nella classifica c'è Monaco di Baviera, in Germania, città visitabile completamente a piedi o al massimo con i bus (molto frequenti), mentre a chiudere la top 3 è Lisbona con 91,28 punti su 100 (ottenuti grazie alla sua ampia varietà di trasporti pubblici). Sofia, Amburgo, Vienna, Porto, Madrid e Zurigo sono le altre città entrate in lista, tutte famose per essere "car free friendly". Il "fanalino di coda"? Lione, in Francia, assolutamente perfetta per chi in vacanza vuole dimenticare l'auto. In quanti si lasceranno ispirare da questa classifica nell'organizzazione del prossimo viaggio?