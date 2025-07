La città più bella d’Europa è italiana: “Cibo fantastico, gente cordiale, architettura bellissima”

San Miguel de Allende

L'Europa è una meta gettonatissima tutto l'anno: attrae per le città d'arte, per le spiagge, per i paesaggi naturali, per i borghi ricci di storia, per le tante possibilità di fare attività diverse e nuovi incontri. Travel + Leisure, punto di riferimento del settore turistico, ogni anno realizza delle classifiche tematiche che prendono in esame a livello mondiale le città, gli hotel e le spa, le isole turistiche, le crociere. Per il World's Best Awards dedicato alle città, i lettori sono stati chiamati a dare le loro valutazioni in base ai seguenti criteri: luoghi d'interesse/punti di riferimento, cibo, shopping, cultura, cordialità della gente del posto, valore, possibilità di shopping. I punteggi finali sono la media ottenuta su questi criteri. L'Italia se l'è cavata benissimo sia nella classifica generale globale che in quella europea.

Quali città d'Europa vale la pena visitare

Per il 2025 è l'Asia a riscuotere particolare successo: delle prime 10 città in classifica, sette si trovano in quel continente. Bene anche l'America Latina, che non solo ospita la migliore città del mondo, ma anche altre cinque. La prima in classifica è San Miguel de Allende: "C'è una storia importante, ottimi ristoranti e si può andare ovunque a piedi o prendere un taxi a 4 dollari" ha spiegato uno dei lettori coinvolti nelle votazioni. È seguita sul podio da Chiang Mai in Thailandia e Tokyo in Giappone.

Firenze

Per trovare la prima città europea bisogna scendere in 11esima posizione ed è una città italiana: si tratta di Firenze. Per il capoluogo toscano i lettori hanno avuto parole di grande entusiasmo: risulta essere una meta davvero amatissima. Nelle motivazioni si legge: "L'architettura è bellissima, la gente è cordiale e il cibo è fantastico". È la città europea che si è meglio classificata, nell'elenco. Le altre città italiane che sono entrate nella top 25 mondiale sono Roma e Siena, di poco fuori dal podio europeo: rispettivamente quinta e sesta. Prima di loro la spagnola Granada e la turca Istanbul.

Siena

La classifica completa di Travel + Leisure (Europa)

Firenze, Italia Siviglia, Spagna Granada, Spagna Istanbul, Turchia Roma, Italia Siena, Italia Porto, Portogallo Madrid, Spagna Lisbona, Portogallo Lione, Francia Praga, Repubblica Ceca Salisburgo, Austria Cordova, Spagna Atene, Grecia Aix-en-Provence, Francia

Roma

La classifica completa a livello mondiale