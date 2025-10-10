Qual è la città italiana nella classifica dei posti più amichevoli e accoglienti del mondo

Firenze

I Readers' Choice Awards eleggono ogni anno le città più accoglienti del mondo. Il sondaggio viene somministrato da Condé Nast Traveller ai suoi lettori, chiamati in causa per scegliere comunità dove ci si sente particolarmente a proprio agio, dove si viene accolti con calore e amicizia, con cordialità nonostante le differenze linguistiche, territoriali, culinarie e culturali. I lettori si sono impegnati molto, spaziando in ogni parte del mondo per trovare quelle località amichevoli dove, all'arrivo, ci sarà sempre un sorriso pronto ad accogliere turisti e viaggiatori. In queste città le differenze non contano, conta solo la voglia di stare bene insieme e imparare gli uni dagli altri.

La classifica delle città più accoglienti del mondo

Inaspettatamente è stata eletta come città più amichevole del mondo Quito, in Ecuador, con un punteggio di 98,75. Nonostante la capitale ecuadoriana si trovi isolata sui pendii degli altopiani dei vulcani innevati delle Ande, ha un fascino che non smette di conquistare i turisti che si recano lì ogni anno. Sono attratti dalle sue bellezze, dalla sua storia, ma anche dall'energia che questo posto emana: così caloroso, carismatico, abitato da persone predisposte all'ascolto e alla conoscenza. Secondo posto per una capitale europea: è Vienna in Austria seguita sul podio da Città del Capo in Sudafrica.

L'ex campione in carica si è quest'anno dovuto accontentare. Singapore ha mancato di poco il podio stavolta, fermandosi al quarto posto a parimerito con un'altra città. E qui arriva la vera e gradita sorpresa: si tratta di una città italiana che i lettori di Condé Nast Traveller amano particolarmente, a quanto pare, visto che l'hanno inserita anche tra le migliori città di tutta Europa da visitare. Si tratta di Firenze, che è quindi nella top 5 mondiale tra quelle più amichevoli. I fiorentini accolgono i turisti a braccia aperte, amano parlare del Rinascimento e raccontare la storia delle tante bellezze della città tra chiese, palazzi, statue e opere d'arte ovunque. Sul fronte europeo spiccano in lista anche Lisbona e Edimburgo: parimerito al settimo posto.

La classifica delle città più accoglienti d'Europa

In questa sottocategoria c'è ovviamente Vienna al primo posto, seguita da Firenze al secondo a parimerito con San Sebastian in Spagna (presente anche con Madrid al nono posto). La cosa bella di questa lista su base europea è la presenza dei Paesi nordici, a dimostrazione del fatto che a volte sfidare i climi più freddi può regalare grandi e calorose sorprese sul piano umano. Le capitali nordiche, infatti, sono state molto apprezzate. Al quarto posto c'è Reykjavik in Islanda, chiamata "la piccola città dal grande cuore" e c'è la capitale danese Oslo a parimerito con Copenaghen in Danimarca, in sesta posizione. Doppietta per il Portogallo, con la capitale Lisbona quinta e Oporto ottava. Chiude l'elenco la romantica e conviviale Praga, in Repubblica Ceca.

