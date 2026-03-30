Per un matrimonio economico bisogna volare in Grecia: bastano 5mila euro per una cerimonia da sogno

Il giorno del matrimonio è emozionante e speciale per ogni coppia ed è per questo che ne viene curato ogni dettaglio, dalla location al menù del banchetto, fino ad arrivare agli abiti che si sfoggiano sull'altare. Spesso, però, dare vita a una cerimonia da sogno può risultare particolarmente oneroso, visti anche gli aumenti degli ultimi anni. Stando alle stime, infatti, un ricevimento di nozze organizzato nel 2026 può venire a costare almeno 25.000 euro, cifra a cui bisogna aggiungere eventuali extra dell'ultimo minuto. La cosa che in pochi sanno è che per spendere decisamente più poco non serve più volare a Las Vegas (dove un matrimonio costa almeno l'88% in meno), si può anche rimanere nel Mediterraneo, per la precisione in Grecia.

Quanto costa sposarsi in un'isola greca

A dare prova del fatto che organizzare un matrimonio in Grecia è decisamente economico è stata la coppia di influencer formata da Janine e Mark Johnson, che sono volati a Kastri, al largo della costa meridionale di Kos, per pronunciare il fatidico sì. Tra un cielo celeste brillante, un mare cristallino e un'adorabile chiesa total white e con vista, la cerimonia di nozze si è trasformata in un vero e proprio sogno. Il dettaglio da non trascurare è stato il prezzo: quasi 4.000 sterline (circa 4.600 euro) per il rito religioso, la cena per 30 persone in un ristorante tipico e una vacanza di 10 giorni in stile luna di miele per i novelli sposi e due cari che hanno voluto approfittare del ricevimento per concedersi qualche settimana di relax.

Come organizzare il matrimonio a distanza

La sposa ha spiegato di non essere mai stata in Grecia prima del matrimonio, si è affidata completamente a una wedding planner locale. Quest'ultima ha curato ogni dettaglio in modo meticoloso, dal trasporto degli sposi e degli invitati alla cena, fino ad arrivare addirittura alla traduzione in inglese del rito religioso. A dispetto di quanto si possa pensare è stato tutto molto semplice, visto che le strutture si sono mostrate disponibili a comunicare tramite mail. Insomma, a quanto pare spendere migliaia di euro per un matrimonio non va più di moda: le coppie vogliono ormai solo celebrare il loro amore con delle esperienze memorabili ed economiche, così che le nozze possano essere davvero definite il giorno più bello della propria vita.