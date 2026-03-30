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Per un matrimonio economico bisogna volare in Grecia: bastano 5mila euro per una cerimonia da sogno

Dovete sposarvi ma non avete la possibilità di spendere decine di migliaia di euro? Potete volare in Grecia, dove per una cerimonia di nozze da sogno non si superano i 5.000 euro.
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A cura di Valeria Paglionico
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Il giorno del matrimonio è emozionante e speciale per ogni coppia ed è per questo che ne viene curato ogni dettaglio, dalla location al menù del banchetto, fino ad arrivare agli abiti che si sfoggiano sull'altare. Spesso, però, dare vita a una cerimonia da sogno può risultare particolarmente oneroso, visti anche gli aumenti degli ultimi anni. Stando alle stime, infatti, un ricevimento di nozze organizzato nel 2026 può venire a costare almeno 25.000 euro, cifra a cui bisogna aggiungere eventuali extra dell'ultimo minuto. La cosa che in pochi sanno è che per spendere decisamente più poco non serve più volare a Las Vegas (dove un matrimonio costa almeno l'88% in meno), si può anche rimanere nel Mediterraneo, per la precisione in Grecia.

Quanto costa sposarsi in un'isola greca

A dare prova del fatto che organizzare un matrimonio in Grecia è decisamente economico è stata la coppia di influencer formata da Janine e Mark Johnson, che sono volati a Kastri, al largo della costa meridionale di Kos, per pronunciare il fatidico sì. Tra un cielo celeste brillante, un mare cristallino e un'adorabile chiesa total white e con vista, la cerimonia di nozze si è trasformata in un vero e proprio sogno. Il dettaglio da non trascurare è stato il prezzo: quasi 4.000 sterline (circa 4.600 euro) per il rito religioso, la cena per 30 persone in un ristorante tipico e una vacanza di 10 giorni in stile luna di miele per i novelli sposi e due cari che hanno voluto approfittare del ricevimento per concedersi qualche settimana di relax.

Come organizzare il matrimonio a distanza

La sposa ha spiegato di non essere mai stata in Grecia prima del matrimonio, si è affidata completamente a una wedding planner locale. Quest'ultima ha curato ogni dettaglio in modo meticoloso, dal trasporto degli sposi e degli invitati alla cena, fino ad arrivare addirittura alla traduzione in inglese del rito religioso. A dispetto di quanto si possa pensare è stato tutto molto semplice, visto che le strutture si sono mostrate disponibili a comunicare tramite mail. Insomma, a quanto pare spendere migliaia di euro per un matrimonio non va più di moda: le coppie vogliono ormai solo celebrare il loro amore con delle esperienze memorabili ed economiche, così che le nozze possano essere davvero definite il giorno più bello della propria vita.

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