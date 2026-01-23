L’isola europea dove un matrimonio costa solo 1500 euro e ci si sposa in 15 minuti come a Las Vegas

Isola di Ærø, Danimarca.

Las Vegas è da sempre sinonimo di divertimento, casinò e… matrimoni facili e veloci. Ma la capitale del gioco d’azzardo non è l’unica ad offrire i cosiddetti matrimoni express. Proprio qui in Europa, a qualche ora di distanza da Copenaghen, si trova un’isola davvero paradisiaca che, oltre ad una natura incontaminata e paesaggi mozzafiato, offre anche la possibilità di sposarsi in soli 15 minuti. L’isola di Ærø, grazie a delle procedure burocratiche estremamente semplificate riesce a sposare circa 10 coppie al giorno in modo facile e sereno, rendendola una delle mete preferite da giovani di tutto il mondo che desiderano sposarsi senza troppe complicazioni.

Le cabine situate sul lungomare

I matrimoni express dell'isola di Ærø

Sposarsi in Italia non è certo facile. Dal giorno della fatidica proposta bisogna aspettare di solito almeno 1 o 2 anni prima di dire "Sì, lo voglio". I prezzi sono alti, la scelta di una data è complicata, per non parlare poi dei preparativi tra ristoranti, catering e fiori. Anche chi sceglie di evitare ogni tipo di fronzolo, deve comunque aspettare almeno qualche settimana per sistemare tutti gli aspetti burocratici. Sull'isola di Ærø tutto questo stress non è neanche lontanamente contemplato. L'isola, infatti, pensa a tutto il necessario: non c'è bisogno di vestiti ufficiali, testimoni o anelli. La comunità fornisce i testimoni qualora ce ne sia bisogno (perché sono obbligatori per validare la cerimonia) e offre dei cosiddetti forfaits di matrimonio express con tutto incluso. In totale, si contano più o meno 1500 euro che includono: trasporto con autista, ristorante, soggiorno, visita dei luoghi e cerimonia. Insomma, una cifra assolutamente bassa se si pensa che in Italia il costo medio di un matrimonio è di almeno 25000 euro.

Le case colorate dell’isola

Dove si trova l'Isola di Ærø

Se la parte del matrimonio express ti ha convinto e ti stai chiedendo com'è l'isola di Ærø, la risposta è: assolutamente paradisiaca e, soprattutto, lontana dall'overtourism. L'isola di Ærø si trova in Danimarca, più precisamente nell'arcipelago al sud della Fionia, la terza isola più grande dello stato. Si tratta di un piccolo territorio di soli 88 chilometri quadrati, che conta circa 6000 abitanti. Ærø non è famosa solo per i matrimoni express: ha, infatti, dei paesaggi incredibili e selvaggi da esplorare, oltre che un'architettura davvero suggestiva. Passeggiare tra le case colorate di Aeroskobing è un'esperienza da non perdere assolutamente. Aeroskobing è il villaggio più bello dell'isola e le sue strade in pietra costellate di case colorate sono davvero mozzafiato. Tutte le case risalgono al 1700, tranne la più vecchia, la Philip Kock Hus, che risale al 1631. Oltre le case, le piccole cabine sul lungomare sono un piccolo gioiello dell'isola, arredate in pieno stile anni '20. Infine, altri punti imperdibili includono anche il faro di Soby e il mulino di Sobygaand, circondato da una natura che sembra uscita da un racconto.