Matrimonio a prima vista: quali sono e quanto costano le location delle nozze “al buio”

Oggi, mercoledì 10 settembre 2025, parte una nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia, il dating show di Real Time. Nella prima puntata sono 3 le coppie che convolano a nozze: quali sono le location che hanno scelto per il loro gran giorno?

Oggi, mercoledì 10 settembre 2025, parte una nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia, il dating show più amato degli ultimi anni che andrà in onda in prima serata su Real Time ogni settimana. Si tratta di un esperimento sociale dedicato a sentimenti e relazioni, il cui obiettivo è proprio aiutare i concorrenti nella ricerca del vero amore ma partendo dalle nozze, considerate il primo passo dell'inizio di una conoscenza. In questa edizione ci saranno diverse novità, prima tra tutte il debutto di Giulia Davanzante, la nuova esperta (e psicologa clinica) che affiancherà Nada Loffredi e Andrea Favaretto. Come se non bastasse, le location in cui si incontreranno i protagonisti saranno sempre diverse: ecco tutti i dettagli.

Ville Ponti, la location del matrimonio di Matteo e Melissa

Anche in questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia i 6 partecipanti hanno accettato di lanciarsi in un'avventura "alla cieca", convolando a nozze con dei perfetti sconosciuti. I primi a pronunciare il fatidico sì nella prima puntata sono Matteo Conca e Melissa Cicciari, che si ritroveranno a vivere il loro grande giorno a Ville Ponti, a Varese.

Ville Ponti

Si tratta di un complesso composto da tre ville d'epoca, villa napoleonica, villa Andrea e sala campiotti: sono in stili differenti ma tutte immerse in un parco secolare di 56.000 metri quadrati.

Leggi anche Chi ha firmato il vestito da sposa di Cecilia Capriotti per il matrimonio con Gianluca Mobilia

Dotata di 18 sale meeting da 400 posti ciascuna e di 600 posti auto totali, la location domina l'intera città di Varese. Quanto costa organizzare un matrimonio qui? I prezzi si aggirano tra i 2.000 e i 6.000 euro a seconda della villa scelta e alle cifre va aggiunto il costo del catering scelto dagli sposi.

Ville Ponti

Il matrimonio di Dario Del Vecchio e Roberta Bardonaro a Villa Canton

La seconda coppia che si sposa "al buio" nella prima puntata di Matrimonio a prima vista è quella formata da Dario Del Vecchio e Roberta Bardonaro. La location delle loro nozze è Villa Canton a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo: costruita nel 1755 sui resti di una dimora cinquecentesca, è attorniata da un parco secolare e da un meraviglioso giardino all'italiana.

Villa Canton

All'interno è stato pensato per far rivivere la storia artistica dell'epoca, dalle sale affrescate alle statue di marmo, fino ad arrivare ai soffitti decorati.

I prezzi per organizzare un matrimonio qui variano a seconda della sala e del menù scelto. Le trattative si portano a termine in forma privata ma in media si parte da 120 euro a invitato.

Villa Canton

Luca e Roberta sposi a Villa Buttafava

Luca Merlo e Roberta Murano, gli ultimi protagonisti della prima puntata del dating show di Real Time, si sposano al buio a Villa Buttafava, una splendida location a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Risalente al 18esimo secolo, è dotata di un enorme parco verdeggiante, di una glass house con vista sui giardini all'italiana e di enorme sale con affreschi originali.

Villa Buttafava

Al suo interno ci sono anche una cappella sconsacrata per il rito e 5 suite per degli eventuali pernottamenti. In totale può ospitare un massimo di 200 ospiti.

Quanto costa sposarsi qui? Sebbene i prezzi varino a seconda del numero di invitati, del menù scelto e della tipologia di festa, in media si parte da un minimo di 4.000 euro (da intendersi solo per il fitto della villa).