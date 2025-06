Dove si sono sposati Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: la location in un castello medioevale

video suggerito

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono sposati in un castello medioevale a picco sul mare, ecco dove si trova la location del matrimonio e come è fatta.

Sabato 7 giugno 2025 Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono sposati celebrando le nozze con una sontuosa festa in costiera sorrentina. L'amore tra i due è nato nel 2021 sotto le telecamere, nella casa del Grand Fratello, all'epoca in pochi avrebbero scommesso sulla durata del rapporto ma i neo sposi hanno continuato a frequentarsi, costruendo una relazione duratura che li ha portati fino al matrimonio. Per le nozze hanno scelto abiti classici: lei è salita all'altare con tubino strapless in pizzo, per poi indossare al party successivo un vestito in seta bianca dallo scollo all'americana che lasciava la schiena nuda; lui ha indossato un completo scuro, con blazer dai maxi rever a lancia, sotto il quale spuntava un gilet color panna e cravatta blu notte.

Per la festa che ha seguito la celebrazione in chiesa gli sposi hanno scelto una location panoramica nella penisola sorrentina, per la precisione nel Castello Medioevale di Castellammare di Stabia. Ad accogliere gli ospiti che hanno raggiunto il castello un brindisi di benvenuto nella corte d'onore, situata subito dopo l'ingresso, in cui c'è un pozzo del 1300.

Nel castello ci sono diversi giardini e diversi ambienti, al chiuso e all'aperto, che possono ospitare matrimoni sia in estate che in inverno. Il primo giardino è in alto, con vista sui Monti Lattari, e sovrasta il secondo giardino panoramico con fontane e peschiera, a cui si accede attraverso una scala rinascimentale. Solitamente in questo giardino vengono allestiti gli spazi per l'aperitivo prima della cena placée.

Dove nel Medioevo era posizionato il fossato del Castello, ora c'è un giardino d'inverno, immerso tra alberi d'olivo, con una meravigliosa vista sul Vesuvio, all'interno del quale vengono allestiti i tavoli per pranzi e cene di nozze.

Nella stessa location ci sono poi alcune sale interne con archi e camini rinascimentali, dove avviene il momento post cena con balli e torta. Infine il punto forte della location è il ponte levatoio affacciato sul Golfo di Napoli, raggiungibile attraverso una passeggiata nel sentiero creato sulla muraglia di cinta del castello alta ben 20 metri.

