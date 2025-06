Il matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: chi ha firmato l’abito da sposa in pizzo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Instagram @gianmariaefederica.official

Dopo il matrimonio di Sveva Alviti, è il turno di Federica Calemme. L'ex volto di Miss Italia (ha partecipato senza vincere nel 1997) ha pronunciato il fatidico sì, convolando a nozze con il compagno, l'imprenditore Gianmaria Antonolfi, dopo quattro anni insieme. Galeotto fu il Grande Fratello: la coppia, infatti, è nata nella Casa più spiata d'Italia. Abito a sirena in pizzo, per la sposa.

Il matrimonio dei due ex gieffini

I due sono stati concorrenti del Grande Fratello nell'edizione del 2021. Il pubblico ha assistito, giorno dopo giorno, alla nascita del loro amore. Anche al termine del reality la frequentazione è andata avanti e dopo 4 anni insieme è arrivata la fatidica proposta di matrimonio con un anello, ad agosto scorso. La cerimonia in Chiesa si è tenuta nella Costiera Sorrentina. Tra i presenti ai festeggiamenti, infatti, c'era anche un altro volto del programma, Antonella Fiordelisi, anche lei inquilina della Casa con loro.

Instagram @gianmariaefederica.official

L'abito da sposa di Federica Calemme

Per la cerimonia in Chiesa, la sposa ha scelto un abito nel tradizionale colore bianco. La candida creazione è lavorata interamente in pizzo, con silhouette a sirena: corpetto strapless con stecche, gonna ricamata aderente, lungo velo anche questo interamente lavorato. Un indizio, sul brand che ha confezionato il vestito, lo si trova nel post con cui la neo sposa ha annunciato le nozze imminente. Aveva infatti mostrato non solo l'anello, ma anche alcuni scatti realizzati in atelier, da Mikela C. Creazioni. Si tratta di un marchio italiano specializzato proprio nel settore bridal, fondato dalla stilista Michela Cannavacciuolo nel 2004 e con sede ad Angri.

