Chi ha firmato il vestito da sposa di Cecilia Capriotti per il matrimonio con Gianluca Mobilia Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia sono pronti a pronunciare il fatidico sì. La sposa ha voluto un abito bianco.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Capriotti

Oggi è il grande giorno di Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia, pronti a pronunciare il fatidico sì. La coppia ha organizzato cerimonia e festa nei minimi dettagli: la lista degli invitati, la location (dal valore simbolico), l'allestimento e ovviamente i look nuziali. La sposa si è affidata a un brand molto noto nel settore wedding.

Chi vestirà la sposa

La sposa ha già svelato il brand a cui si è affidata per la realizzazione dell'abito bianco. Ha scelto una creazione firmata Elisabetta Polignano che ha definito "un sogno di alta moda". Il marchio di recente ha vestito anche l'ex velina Irene Cioni, per le nozze con il compagno Giacomo, un abito tradizionale in pizzo con immancabile velo. L'azienda è stata fondata nel 1997 da Elisabetta Polignano insieme a Dario Mongioy, che oggi ricopre il ruolo di Direttore Generale.

L'Head Quarter del brand si trova a Oleggio, vicino al Lago Maggiore, ma ormai il marchio vanta oltre 90 boutique in Italia più altri atelier tra USA, Giappone, Corea. È un brand 100% Made in Italy e i capi sono ideati, disegnati e realizzati dalla stilista stessa, capi eleganti e raffinati. Ma vista la location e lo stile scelto per il party pre wedding, non è da escludere qualche sorpresa in quanto al look nuziale.

L'attrice potrebbe sorprendere con qualcosa di diverso, magari in stile boho-chic, allineato a quanto visto al party pre wedding celebrato a Panarea. In valigia non poteva mancare un costume intero bianco, a cui ha aggiunto un abito con maxi scollatura a V e spacco, candido anche questo, per poi concludere in bellezza con una creazione floreale a mezze maniche con gonna semitrasparente.

Il matrimonio di Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia

I due stanno insieme da tempo. L'attrice (quarta a Miss Italia 2000, poi concorrente del Grande Fratello VIP) ha conosciuto il suo grande amore a Panarea: infatti hanno scelto di sposarsi proprio lì, sull'isola dove si sono incontrati. Lei era in vacanza con la famiglia ed è stato un colpo di fulmine, amore a prima vista appena lo ha notato al bar del porto. Dalla relazione con l'imprenditore di origini siciliane è nata nel 2016 Maria Isabelle. Proprio per accontentare un grande desiderio della bimba, hanno deciso di convolare a nozze. La sposa ha scelto due amica di vecchia data come testimoni: Titti Capua e Michela Bertello. Tra gli invitati anche alcuni volti noti del mondo televisivo: l'attrice Sara Ricci, la showgirl Matilde Brandi.